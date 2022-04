Salen a la luz los mensajes más escandalosos y eróticos del actor Miguel Ángel Silvestre

El actor Miguel Ángel Silvestre va a por todas en las aplicaciones para ligar.

No hay escapatoria para los famosos, pueden ser cazados en cualquier situación, por privada que sea. Si no que se lo digan Miguel Ángel Silvestre, de quien han salido a la luz unos mensajes muy eróticos que habría enviado a sus ligues a través de una conocida aplicación de móvil para conocer gente.

¿Mostrar estos mensajes es legal? Para el programa ‘Socialité’ (Telecinco) parece ser que no (ah, claro, que el formato es de La fábrica de la Tele, la misma empresa investigada de espionaje ilegal…).

El sábado 16 de abril de 2022, ‘Socialité’ descubrió la técnica del protagonista de series como ‘Velvet’ o ‘Sin tetas no hay paraíso’ para ligar con chicas.

Una de estas mujeres se puso en contacto con el programa para contar que, lejos de ser un chico inaccesible, el actor contacta con las chicas que le interesan a través de aplicaciones comunes en las que están el resto de los mortales.

Esta chica, «María», contó para ‘Socialité’ que en una ocasión, un domingo por la mañana, recibió un mensaje privado en una de sus redes sociales:

Era Miguel Ángel Silvestre diciéndome que me había visto en una app para ligar y que le había encantado (…) Para que yo viese que efectivamente era él y no se trataban de una broma me mandó un vídeo desde su cama en el que se le veía la espalda, el culo y media cara.