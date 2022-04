Belén Esteban y su ‘relación’ secreta con el Rey Juan Carlos que revoluciona ‘Sálvame’

Belén Esteban ha dado un golpe en la mesa para defender la monarquía y ha dejado estupefactos a sus compañeros de ‘Sálvame’ con lo que ha relatado sobre el rey emérito.

El 18 de abril de 2022, en ‘Sálvame’ se habló de la famosa foto viral que se había publicado ese fin de semana del rey emérito, Don Juan Carlos I, junto a las infantas y varios de sus nietos.

Los colaboradores de Telecinco no daban crédito a los gazapos visuales de la foto (que la convirtieron en carne de meme en redes sociales) mientras que Belén Esteban, siempre muy monárquica, le restaba importancia a estas nimiedades estéticas.

Pero, de repente, la de Paracuellos estalló y defendió al emérito porque han archivado las diligencias de investigación abiertas contra él en España y , porque, para ella, el marido de la reina Sofía ha sido un gran monarca.

El rey ha hecho cosas mal, ahora bien, ha tenido unos juicios que se han quitado. Ha hecho cosas malas, pero si me preguntas qué ha hecho buenas te puedo decir muchas. Sobre todo llevar España por bandera, la democracia…

Belén asumió que por sus opiniones puede recibir un aluvión de críticas negativas, pero estos comentarios le entran por un oído y le salen por otro:

Sé que ha hecho cosas malas…. A mí me duele decir que ha hecho cosas mal. Yo sí me siento monárquica, me gusta la monarquía y me gusta España, y me ha gustado mucho mi rey Juan Carlos, y Felipe… ¿Ahora todo lo que ha hecho es malo? ¡Demostradlo! Y ahora me criticáis.

A continuación, Belén soltó la bomba al asegurar que intentó verse con don Juan Carlos en Emiratos, cuando estuvo allí en febrero por la internacionalización de sus gazpachos:

Tengo gente que habla con el rey Juan Carlos. Cuando yo estuve en Dubái, quise ir a ver al rey y me puse en contacto con una persona que todo el mundo quiere muchísimo. No me negó la visita, en esos días él no estaba allí. A mí me hubiera gustado tener una conversación y lo que le hubiera dicho me lo callo para mí

Por un lado, Belén destapó algo sobre la relación que mantiene con su hijo, Felipe VI:

El rey Felipe habla con Juan Carlos. Lo sé. Yo os digo que la reina Sofía y el rey Juan Carlos de vez en cuando hablan y no voy a decir más. No hablan todos los días, pero…».

Por último, a gritos, Belén dijo: