Iker Jiménez no puede más y explota ante las medidas de Irene Montero: “¡Es aberrante!”

Iker Jiménez ha dado otro golpe en la mesa y se ha llevado por delante al mismísimo Ministerio de Igualdad, capitaneado (o eso dicen) por Irene Montero.

En la última entrega de Cuarto Milenio, el presentador aprovechó para quejarse del lenguaje inclusivo que desde el ministerio de Igualdad pretenden promover.

Jiménez aprovechó un reciente tuit de Arturo Pérez-Reverte, uno de los críticos más feroces con este nueva clase de lenguaje, en el que el escritor acompañaba a las palabras «ya está aquí el futuro, disfrútenlo» con un largo justificante escolar en el que se recogían varias fórmulas como «el niño/a/e, el tutor/a/e».

Jiménez, entonces, entonó su discurso:

Como ya no se puede decir solo ‘niños’ ni ‘padres’, el texto era la mitad de un folio. Y no era fake.

Eso sí, el presentador quiso desvincularse de ideología alguna y aclaró:

Tampoco es cuestión de política, porque nadie queda ajeno a esto. Pensaba que el castellano, desde tiempo inmemorial, nos daba las herramientas para que, cuando dices ‘hola, amigos’, te refieras a cualquier género, como siempre. Pero cuando la idiocia entra en la neurona humana, eso no tiene freno.

Esto parece una competición para ver quién es más purista y para descalificar al que, con buen criterio, tampoco deja de hacer las cosas lógicas. ¿Alguna mujer que vea el programa se cree que, diciendo ‘hola, amigos’, no la incluyo? ¿Pero esto qué es?

Esto es una cuestión de personalidad, no de ser facha o fache.

Cuando se ha enseñado a cierta población que cualquier cosa que a mí no me gusta es facha, porque tampoco saben que significa la palabra, tenemos un grave problema. Uno ya se siente excluido de no aceptar cosas que son aberrantes. ¿Por qué tengo que aceptar lo absurdo, lo absolutamente inventado? ¿Por qué tengo que comulgar con ruedas de molino? ¡Déjenme en paz! Yo no excluyo a nadie, tengo respeto por todos.

Hay engranajes y personas que quieren eso en la sociedad: la división permanente. ¿Alguien está en contra de algún género, sexo, ideología, por emplear bien el lenguaje? El lenguaje es más importante que cualquier cosa de este tipo