‘Sálvame’ regresa a su esencia y provoca la marcha definitiva de Chelo García Cortés entre gritos

‘Sálvame’ vuelve a ser ‘Sálvame’, el programa salvaje que tortura a sus trabajadores.

Meses de crisis de audiencia convirteron al programa más esencial de Telecinco en una especie de magazín insípido y sin gracia. Eso ya terminó.

‘Sálvame’ empezó a ir mal en septiembre de 2021 pero no se tomaron medias hasta bien entrado el 2022. Cierto es que intentaron añadir, poco a poco ciertos cambios. Para empezar, se quitaron de en medio a Paz Padilla (despidiéndola después de una encerrona terrible en directo). Luego se fueron dos de los directores del programa y la mismísima Carlota Corredera.

Entonces, se subdividió el programa en bloques, dejando poco tiempo para los colaboradores. El tono era mucho más comedido. Se pensaron que, quitando polémicas, recuperarían a la audiencia pero consiguieron todo lo contrario.

Durante semanas hemos visto un ‘No Sálvame’, un híbrido que llevaba el mismo nombre pero sin la transgresión del original.

Solución: Volver a la esencia. ¿Qué significa eso? Adiós a cualquier tipo de moral. Bienvenidos de nuevo a la humillación pública.

Lo curioso es que, seguramente, esto les funcione más. Luego nos quejaremos (un servidor, el primero) pero la audiencia lo ha querido así.

Para muestra, lo que ocurrió el 19 de abril de 2022 con Chelo García Cortés

Chelo, al límite:»!Aquí no me quieren!»

Se pasaron la tarde anunciando que un familiar d ela periodista había hablado para el porgrama contando algo muy muy grave de ella.

Chelo empezó a tomárselo todo con cierta deportividad pero, al final, se convirtió el primera víctima del ‘Nuevo-antiguo’ ‘Sálvame’.

Kiko Hernández le dijo a su compañera:

Se ha puesto en contacto con el programa una persona a la que hace tiempo le pediste dinero, es un familiar tuyo.

Le pides 2.000 euros y se lo devuelves. Ese familiar es tu sobrino, hijo de tu hermana, en paz descanse, se llama Alberto y dice que él no tiene ningún problema de dejarte dinero porque eres su tía y siempre le has mostrado c.ariño, pero en el peor momento de su vida, cuando fallece su madre y tu hermana, ha perdido una tía porque no ha tenido ni una llamada de apoyo ni de consuelo y que lleva más de un año sin saber de ti

Chelo García Cortés no quiso entrar en el tema, aunque si verbalizó unas palabras:

Me parece tan injusto y tan cruel que voy a optar por el silencio y agradezco al programa que no me hayan preguntado, se puede preguntar sobre todo si es algo así. Muchas gracias por lo que está haciendo el programa conmigo esta tarde».

Tras esto, no dudó en levantarse de su silla de colaboradora y marcharse del plató, tremendamente enfadada y completamente dispuesta a abandonar el programa.

Tras recorrer los pasillos de Mediaset para marcharse a su casa, Jorge Javier y sus compañeros la siguieron para convencerla de que no tomase esta decisión precipitada por el enfado, mientras ella rompió en llanto y se ha mostrado dolida con Sálvame.

Me han demostrado aquí que no me quieren. Estoy harta del tema del dichoso dinero y el día que me canse, a lo mejor cuento lo que han vivido todos a cuenta de mí.

Dijo Chelo emocionada.