Gran estreno de ‘Supervivientes 2022’: ¿Podrá funcionar el casting? ¿Quién parte como favorito?

Qué miedo da ‘Supervivientes 2022’. La última esperanza de que Telecinco recupere el liderazgo da, a priori, pereza. Mucha pereza.

Prácticamente, nada funciona en Mediaset desde hace meses. Cualquier estreno ha sido decepcionante y, de momento, sólo tiene dos cartuchos para remediar la crisis: ‘En el nombre de Rocío’ (segunda temporada de la docuserie sobre Rocío Carrasco que está tardando mucho en llegar) y ‘Supervivientes 2022’, el único reality en directo que funciona en Telecinco desde hace años.

Pero claro, el problema es el de siempre: Ya no quedan casi famosos que nos puedan sorprender. En Telecinco los han quemado a todos. Se necesitaba a alguien muy, muy potente para, al menos, impactar en la primera gala. Es lo que pasó con Isabel Pantoja en su momento. Luego, que dé juego o no, da igual. Los que finalmente ganan o crean más contenido no suelen ser los más famosos.

Pero, no sabemos si es porque nadie quiere ir a la isla o no se han gastado suficiente dinero, el casting de ‘Supervivientes 2022’ resulta, a priori, muy decepcionante.

¿Un casting poco lucido?

Los 16 concursantes que se tirarán del helicóptero el 21 de abril de 2022, son, muchos, desconocidos, otros pueden sonar de algo y al resto les tenemos hasta en la sopa. Ninguno de ellos es lo suficientemente apetecible como para ver la primera gala. Aunque puede que nos sorprendan.

NACHO PALAU

Escultor y ex pareja de Miguel Bosé. Nacido en Valencia, Nacho Palau estudió Ciencias Químicas, pero descubrió que su verdadera vocación es el arte. Saltó a la fama por haber sido pareja de Bosé durante 26 años, aunque nunca confirmaron su relación de forma oficial. Han sido padres en cuatro ocasiones gracias a la gestación subrogada: dos de los niños son hijos biológicos del escultor y los otros dos, del cantante. En 2018 se separó de Bosé e inició una batalla legal que continúa abierta para que la justicia reconozca que los cuatro pequeños son hermanos.

KIKO MATAMOROS

Popular colaborador de los programas Sálvame y del Deluxe. Nacido en Madrid en 1956, fue modelo y representante antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos y polémicos de la pequeña pantalla. «Quiero demostrar que puedo vivir sin aditivos ni conservantes», asegura sobre su participación en Supervivientes 2022.

AINHOA CANTALAPIEDRA

La artista saltó a la fama gracias a la segunda edición de Operación Triunfo, que ganó en el año 2002, superando a Manuel Carrasco y Beth. Su disco debut, Esencia Natural, vio la luz en 2003. Los primeros años de carrera musical de Ainhoa Cantalapiedra estuvieron marcados por dos accidentes de tráfico y varias operaciones, que le impidieron salir de gira y promocionar sus canciones.

MARTA PEÑATE

La periodista reina en los reality. Saltó a la fama en 2015 tras deslumbrar en Gran Hermano 16 y se afianzó en La isla de las tentaciones 2, donde acudió con su novio Lester; ambos fueron infieles en la isla y la relación de 11 años llegó a su fin. Más recientemente, ha participado en La última tentación, Solos y La casa fuerte y ha sido invitada en otros programas de televisión

ANABEL PANTOJA

La sobrina de Isabel Pantoja regresa a Supervivientes tras su primera experiencia en 2014, cuando aguantó apenas dos semanas tras suplicar que fuera expulsada al verse superada por la situación. Anabel Pantoja llega ahora con más experiencia en el universo de los formatos de reality después de sus participaciones en GH VIP 7, El tiempo del descuento y Sola.

IGNACIO DE BORBÓN

Modelo que, al parecer, triunfa en Asia y es primo lejano de Felipe VI, descendiente de algunos de los reyes más importantes de la historia de España, como Carlos IV, Carlos V y Felipe V». Según asegura Nacho de Borbón, su abuelo, el conde de Artois, mantuvo relación con Juan Carlos I hasta su fallecimiento.

MARIANA RODRÍGUEZ

Modelo nacida en Caracas en 1991. Mariana Rodríguez ha desarrollado la mayoría de su carrera en Italia, donde saltó a la fama tras trabajar en varios programas de televisión y películas. Además, ya cuenta con experiencia en otros ‘reality shows’, como las versiones italianas de Pekín Express (2014) y GH VIP (2016).

CHARO VEGA

La nieta de Pastora Imperio, bailaora y amante de Alfonso XIII, ha desfilado por los platós de televisión para contar sus relaciones con Carmina Ordóñez, Lolita Flores o Isabel Pantoja. Estuvo casada con el representante de famosos Tony Caravaca y mantuvo una larga relación con el cantante José Soto ‘Sorderita’, miembro de Ketama.

ANUAR BENO

Apareció por primera vez en televisión 2018 para defender a su hermano Asraf Beno en GH VIP 6. Anuar Beno es modelo y ha hecho campañas publicitarias para marcas como Carolina Herrera, además de haber probado suerte como actor. Aunque ahora es cuñado de Isa Pantoja, el joven tuvo un ‘affaire’ con la hermana de Kiko Rivera antes de que empezara a salir con su hermano.

RUBÉN SÁNCHEZ

Deportista de élite y pareja de Enrique del Pozo. Rubén Sánchez se dedica al culturismo y es el primer atleta de esta disciplina que ha hecho pública su homosexualidad en España

ANA LUQUE

Los espectadores conocieron a Ana Luque como defensora de Olga Moreno en el plató de Supervivientes 2021. Se define como bloguera y es una gran apasionada de la moda. En su perfil de Instagramya acumula más de 30.000 seguidores.

JUAN MUÑOZ

El cómico Juan Muñoz fue uno de los rostros más conocidos de la televisión por ser la mitad de Cruz y Raya, tándem humorístico que copó la televisión española en los 90 y que se separó en 2007. En su carrera en solitario, Muñoz no consiguió seguir la estela de su ex compañero José Mota.

YULEN PEREIRA

Lleva desde los 15 años dedicándose al deporte profesional y ha logrado varias medallas en esgrima, disciplina en la que destacó su padre, Manuel Pereira, quien en 1989 se proclamó campeón del mundo.

ALEJANDRO NIETO

Modelo gaditano y Mister España 2015, Alejandro Nieto afronta su tercera participación en un reality show tras su paso por la cuarta edición de GH VIP y la La Isla de las Tentaciones 4, donde logró mantener su relación pese a los embistes de los tentadores.

DESIRÉE RODRÍGUEZ

Dejó una huella profunda en su estreno televisivo en GH 14, participación que le valió para erigirse como comentarista en plató, si bien el nombre de Desirée Rodríguez se expandió gracias a su papel en la serie Veneno de Los Javis.

TANIA MEDINA

La decimosexta concursante confirmada de Supervivientes 2022 es Tania Medina. La modelo canaria, Miss World Spain 2019, es novia de Alejandro Nieto, que ya apareció en la cuarta edición de La isla de las tentaciones, protagonizando momentos sonados con Stiven, el soltero por el que llegó a dudar de sus verdaderos sentimientos.

No hay sorpresas (O sí)

Tal y como indicaron los responsables del programa en su presentación: “no va a haber concursante estrella” en el último momento. Nos venden que el casting es maravilloso. Puede que lo sea de aquí a un tiempo pero para una primera gala, no.

El gran público desconoce quiénes son los concursantes y a los que sí, les tiene muy vistos. Que el gran fichaje sea Kiko Matamoros, un señor que trabaja en Telecinco, todos los días de la semana, suena a risa. Y Anabel Pantoja, otra que tal baila.