A Adriana Abenia no le gustan los gordos y Tania Llasera le da un repaso único: ¿Quién tiene razón?

Guerra entre presentadoras de Mediaset (o ex presentadoras). Adriana Abenia y Tania Llasera han tenido un comentado rifirrafe en redes sociales por culpa de la gordofobia de la primera. Este tema es más grave de lo que parece.

Adriana Abenia, conocida presentadora y colaboradora de programas como ‘Sálvame’ se llevó las manos a la cabeza el 25 de abril de 2022, por ver, en un anuncio de bañadores a una mujer con sobrepeso.

Atención a lo que la rubia escribió en su Intagram:

Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita, tenga una S o una XL. Pero, sinceramente, hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso. Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Seamos honestos, la obesidad acarrea problemas como diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hipertensión… Por supuesto que las personas que sufren esta enfermedad tienen derecho a vestirse, pero no sirva como ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos.

Que alguien le diga a Adrián Abenia que existir ni es hacer apología de nada. Es acojonante seguir leyendo esto en 2022. Hace mucho daño. pic.twitter.com/p1FFuEg9U4 — David Insua (@CataDeCambridge) April 24, 2022

¿Perdón? ¿Ha dicho que los gordos tenemos (sí, tenemos) derecho a vestirnos? Uff, menos mal. Gracias Adriana por tu piedad y tu caridad infinitas. Perdónanos a los obesos por existir. Sólo una pregunta: ¿Tú te crees que las personas que tenemos sobrepreso no sabemos que lo tenemos? ¿A caso te has preguntado alguna vez por qué estamos así? ¿No crees que puedan existir distintos tipos de cuerpos y no por ello no estar sanos? Efectivamente, la obesidad es una enfermedad, ¿eso significa que vamos a tener que esconder a todos los enfermos del mundo? ¡Viva la inclusión!

No sólo tenemos derecho a vestirnos, los gordos, y a no ir en pelotas por el mundo para que gente como tú no se ofenda, sino también tenemos derecho a ver, en un anuncio, cómo me va a quedar la ropa y a vestirnos con dignidad. No es una cuestión de celebrar nada o de adoctrinar a nadie, es una cuestión de pura existencia.

Dicho esto, hay otra presentadora también ligada a Mediaset, Tania Llasera (‘La Voz’) que ha expresado mejor lo que un servidor ha escrito sobre este tema.

Llasera, que ha sido muy atacada por sus cambios físicos, ha sido muy clara con Abenia también en redes sociales.

Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal. Por fin, la diversidad que vemos en la calle, llega a la publicidad, y ahora ¿resulta que es ‘apología de la obesidad’?, Te lo digo con amor: ‘democracia barata’ es estigmatizar el peso como poco saludable, poco atractivo, poco apetecible de ver como el tan manido ‘te lo digo por tu bien’ como escudo. Hay miles y millones de niñas que miran estos anuncios y por fin se ven representadas y validadas. Lo importante, como bien dices, es la salud, pero para empezar€ l o primordial, es la salud mental. Esa es mi humilde opinión, como mujer que ha transitado varias tallas en el ojo público

Adriana Abenia se mostró muy sorprendida por la reflexión de Llasera, la acusó de utilizar la demagogia y ha aseguró que:

No critico el sobrepeso, y como bien he defendido siempre, las mujeres somos preciosas, da igual la talla que tengamos. Amo ver una mujer a la que no le importa lo que los demás piensen de su cuerpo, sea como sea su físico- Fomentar la extrema delgadez o la obesidad a través de la publicidad me parece muy peligroso. Sé que defender los kilos de más es parte de tu esencia en redes y lo respeto. Pero no es sana ninguna de las dos posturas, pregúntale a un médico a ver qué opina.

Postdata: Adriana, cariño, sigues sin entender nada. Nadie dice que la obesidad sea sana, pero que gente como tú nos señale con el dedo también es una enfermedad, social pero enfermedad al fin y al cabo.