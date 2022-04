Belén Esteban está “bastante tocada” tras su accidente en ‘Sálvame’: así ha afectado a su economía

Belén Esteban está que trina, no sólo se rompió la tibia y el peroné en directo, también se ha quedado sin contratos muy jugosos.

El momento ya es historia de la televisión. Lo que pasó el 25 de abril de 2022 con Belén Esteban nos alarmó a todos.

El programa, con motivo del estreno de ‘Supervivientes 2022’ llevaba días decorado como si fuese la palapa (decorado tradicional del reality). Los colaboradores tienen que someterse a distintas pruebas parecidas a a las del concurso para saber quiénes estarán en una parte del plató sin sillas ni comodidades y quiénes no.

Las primeras en jugar fueron Lydia Lozano y Belén Esteban. Ambas tenían que subirse a una tarima y colgarse de una barra. Quién más tiempo durase, ganaba.

Belén no quería, en un principio, porque le daba miedo que se le viese su ropa interior puesto que llevaba un vestido corto.

Se quejaba la de Paracuellos mientras que Jorge Javier Vázquez se reía de ella e intentaba convencerla para que jugase.

Pero, de repente, Belén se calló de la tarima. Tras dar un grito, la colaboradora rompió a llorar desconsoladamente

Me he roto el tobillo. Me lo he roto. Se me ve el hueso.