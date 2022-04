Ataques a Olga Moreno por su indecente exclusiva tras romper con Antonio David Flores

Olga Moreno ha pasado de ser cómplice a nueva víctima de Antonio David Flores.

Es muy gracioso ver cómo la historia se repite. Una mujer ha sido traicionada por Antonio David Flores. Da igual cuando leas esto.

Ahora le toca el turno a Olga Moreno, quien, obviamente, no ha dejado pasar la oportunidad de ganar dinero con su ofensa. Todos, en esta historia, lo han hecho.

En el ojo del huracán mediático desde que saltó a los medios su separación de Antonio David Flores en octubre de 2021, la frase que más le hemos escuchado soltar a Olga Moreno es «lo siento, no voy a hablar nada».

Intentando continuar con su vida en Málaga al margen de los titulares que acapara semana sí semana también, la ganadora de ‘Supervivientes’ nunca se ha pronunciado públicamente sobre su ruptura con el hombre con el que ha compartido los últimos 22 años de su vida, ni tampoco sobre la relación que su todavía marido mantiene con Marta Riesco.

Tan solo rompió su silencio en enero de 2022 cuando, confirmando lo que era un secreto a voces, Antonio David era pillado abandonando la casa de la reportera en Madrid.

Entonces, y viendo destrozada a Rocío Flores en televisión, entraba en directo en ‘El programa de Ana Rosa’ para dejar claro que ni ella ni la influencer tenían ni idea del affaire que el excolaborador mantenía con Marta.

Desde entonces, han pasado muchísimas cosas y, para los que lo vemos desde fuera, muy difíciles de comprender, pero Olga seguía guardando un silencio absoluto.

Ni las imágenes de Antonio David en actitud cómplice con la reportera, ni los dardos que ésta ha lanzado en las últimas semanas acerca de por qué no se divorcia de su marido la han hecho estallar.

Se decía que la sevillana sigue enamorada del padre de su hija Lola y estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad; también que si se niega a separarse es para no verse obligada a declarar en contra de Antonio David en su juicio pendiente con Rocío Carrasco por un presunto delito de alzamiento de bienes; e incluso porque, de formalizar su divorcio, ella misma podría ser imputada por este mismo delito, al demostrar que el malagueño usó una sociedad a su nombre para desviar sus ingresos y no pagar la pensión a la madre de sus hijos Rocío y David.

Olga, impasible, escuchó las diferentes informaciones que se han dado sobre ella en los últimos meses y, a pesar de que incluso se afirmó que si Antonio David no había asistido al cumpleaños de Marta Riesco – motivo por el que la reportera rompió en directo con su novio – es porque ella le había dado un ultimátum, continúa en la misma postura.

Callada, al lado de su exmarido e incluso conviviendo bajo el mismo techo que él cada vez que el excolaborador deja su nidito de amor con la periodista en Madrid y pone rumbo a Málaga para ver a sus hijos.

Es más, lejos de marcar distancias con Antonio David tras su reconciliación con Marta y sus imágenes feliz con la reportera, celebrando su cumpleaños con una cena y una sesión de masajes con champagne – que demuestran que ha accedido a los deseos de su novia de hacer una vida de pareja normal – Olga no dudaba en posar con él y con su exsuegra este mismo domingo durante el cumpleaños de su exmarido, protagonizando unas imágenes que dejaron a más de uno boquiabierto.

La exclusiva de la vergüenza

¿Por qué Olga estaba callada? Obviamente porque tenía una exclusiva cocinándose. Esta salió el miércoles 27 de abril de 2022 en la revista Semana.

En la revista, Olga Moreno asegura que no se merece lo que le está pasando. De hecho, no consigue todavía pronunciar la palabra separación y no le importa dejarlo claro:

Me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación.

Sus declaraciones son rotundas y muestran su actual estado de ánimo:

He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra.

Eso sí, de Rocío Carrasco, de cómo la ha humillado durante años públicamente, de la razón por la que no se divorcia de su marido o de otro millón de cosas no habla.

Olga Moreno sigue la estrategia de Antonio David: hacerse la víctima y echar balones fuera. Es por esto por lo que la entrevista ha sido tan criticada en redes sociales y en programas de televisión.