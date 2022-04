¡Bravo! Joaquín Prat hunde en la miseria a Rocío Flores y a Marta Riesco

¡Qué pereza da Marta Riesco y qué bien que profesionales como Joaquín Prat le paren los pies!

La deriva de Marta Riesco

Antonio David Flores y Marta Riesco han vuelto como pareja. La ruptura no ha durado ni dos semanas.

El 9 de abril de 2022, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ confesó que había roto con su novio no porque sea un infiel con una más que dudosa reputación (que incluye acusaciones de malos tratos a su primera mujer, Rocío Carrasco) o porque siga casado con Olga Moreno o porque sea el padre de una amiga (Rocío Flores). No, Marta rompió porque él no fue a su fiesta de cumpleaños por estar con sus hijos en Málaga.

En dos semanas, Riesco se pidió una baja por depresión que duró dos días y se rumoreó que Antonio David había vuelto con Olga Moreno. Pues va a ser que no.

El 23 de abril de 2021, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ confirmó en sus redes que había vuelto con AD.

Pero Riesco, a parte de su vida sentimental, está en una situación imposible. . La odian los carrasquistas (los que apoyan a Rocío Carrasco, exmujer de Antonio David) por estar con el ‘ser’. Y la odian los de la marea azul (los que veneran a los Flores) por separar una familia. Qué desgracia vivir en un mundo en el sólo la mujer tiene la culpa de todo.

Dicho esto, también es verdad que ya en Telecinco no la soporta nadie. Sé de buena tinta que en su empresa no cae bien, que casi no se habla con sus compañeros. Además, eso es algo que se nota.

Y para colmo, el miércoles 27 de abril de 2022, la revista Semana publicó una exclusiva con Olga Moreno haciéndose la víctima tras su separación.

El ridículo de Marta Riesco (otra vez)

Para aprovechar el tirón, en ‘El programa de Ana Rosa’ entrevistaron a Riesco delante de Rocío Flores y estalló la guerra..

Primero, Rocío Flores acudió a su puesto como colaboradora y dijo sentirse decepcionada con Olga Moreno por la exclusiva.

El presentador comenzó con su interrogatorio a la periodista:

¿Tú sientes que esta entrevista es la respuesta de Olga a vuestra fotos en El Molar y a la del viernes pasado celebrando el cumpleaños en una cena romántica?

Marta se negó a contestar a la pregunta de Prat, lo que el presentador entendió como una afirmación y continuó sobre los reproches de Olga a la sinceridad de Antonio David:

¿Tú le has dicho a tu pareja cuándo narices le vas a contar a tu mujer que estamos juntos?

A lo que la periodista expuso que «no puede contestar».

Prat reveló que Olga llamó a Marta desde el teléfono de Antonio David, algo que la periodista confirmó pero se volvió a negar a aclarar el contenido de la conversación.

El presentador recuerda las palabras de la ex concursante, calificando la llamada como «un arrebato», y le preguntó a su compañera:

¿Te pregunta si te estabas beneficiando a su marido?

Ella, muy ‘digna’, contestó:

Me gustaría que le hicieras la pregunta a Olga que es quien ha concedido la entrevista.

Rocío Flores puso caras de asco, como siempre, e intervino diciendo que le gustaría saber quién es la fuente de Joaquín y este declaró:

Obviamente es alguien que estaba ahí cuando se produce la conversación, pero me estáis confirmando punto por punto que lo que estoy diciendo es la pura verdad.

Rocío arremetió con sospechas:

Lo que sí te puedo confirmar es que las únicas personas que estábamos ahí éramos nosotros cuatro».

Prat espetó:

Pues chica, habla con tu familia.

A lo que la colaboradora aseguró que «habla con ellos en todo momento».

Mientras, Riesco recordó que cuando se produce esa llamada, «ya habían pasado tres meses desde que él anuncia públicamente que se separa».

Pero Joaquín Prat, que ese día estaba sembrado, no sólo humilló a Riesco por su comportamiento de ‘yo no hablo de mi vida privada pero me encanta ser personaje’ sino que también le paró los pies a una Rocío Flores cada vez más altiva.

Joaquín Prat hunde a Rocío Flores

En un momento determinado, la hija de Rocío Carrasco dijo:

Mi padre ha hecho lo que ha hecho y ha pagado sus consecuencias. Yo eso no lo justifico y estoy totalmente en contra, en contra de sus actitudes…

Joaquín Prat, tras escuchar a su compañera, dijo:

Yo pienso que hay algo más, más allá que no te haya dicho que va a hacer una entrevista….

La hija de Antonio David contestó rápidamente al presentador:

Te lo juro por mis dos hermanos y mirándote a los ojos, que lo que me hace estar de la forma que estoy es que salgan esas cosas de la forma que se han hecho.

Joaquín Prat, al escuchar a la joven, le paró los pies:

Pero Rocío, que tu padre lleva 20 años haciendo las cosas como las ha hecho… que si tú tuvieses 25 años cuando tu padre salía una semana sí y otra también poniendo a parir a tu madre… en 26.000 platós tu padre, y revistas.

Rocío Flores, sin dar crédito, declaró:

Mi madre también hizo exclusivas contra mi padre.

Joaquín Prat no retrocedió y sentenció:

Me gustaría saber cómo hubiese sido tu actitud… ¿o tu padre a ti te hubiese avisado de cuando iba a hablar de tu madre con la edad que tienes ahora?

Bravo.