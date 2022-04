‘Sálvame’ vuelve a interesar a la audiencia: Pipi Estrada destroza a «Rata Mora» y habla de Terelu Campos

‘Sálvame’ tiene nuevo colaborador: Pipi Estrada. ¿Es buena idea?

Pipi Estrada tiene varias facetas. Siempre será uno de los periodistas deportivos más populares y reconocidos de nuestro país. Por otra parte, es una figura digna de la farándula española, primero por haber sido pareja de Terelu Campos– juntos protagonizaron la famosa escena del ‘pim pum’ en una discoteca- su polémica ruptura y la posterior guerra familiar con en clan Campos, así como su relación con la ex actriz porno Miriam Sánchez y sus participaciones televisivas en el mundo de Telecinco- ‘Supervivientes’, ‘MyHyV’, ‘Sálvame’…-.

Hace diez años, Miriam y Pipi fueron despedidos de Mediaset después de ser acusados de facilitar citas entre futbolistas y chicas de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, algo que ambos negaron y acusaron a Rafa Mora y a Kiko Matamoros les habían tendido una trampa.

Durante la última década, Pipi se ha dedicado a poner a parir a sus enemigos y a criticar a Mediaset cada vez que ha tenido oportunidad. Y viceversa… Desde Telecinco también le han acusado de todo.

Pero, en un giro de los acontecimientos, Pipi regresó a ‘Sálvame’ el 27 de abril de 2022 como nuevo colaborador y es algo muy morboso. Primero, recordemos que fue en ese plató donde Pipi agredió físicamente a Jimmy Giménez Arnau y donde trabajan su ex pareja, Terelu Campos, y su gran enemigo, Rafa Mora.

Hace más de diez años que no piso terreno Mediaset. He tenido algún disgustillo pero, principalmente, he sumado. Y la parte que he restado me ha enseñado a aprender