La pesadilla de Terelu Campos: polémica con Mila Ximénez y cara a cara con Pipi Estrada

Terelu Campos vuelve a ser el centro de atención de ‘Sálvame’, es lo que tiene volver al programa que tanto daño le hizo.

La del 29 de abril de 2022 fue una tarde complicada para Terelu Campos. Por un lado tuvo que pedirle disculpas públicas a Alba Santana, hija de Mila Ximénez, por una carta que leyó el día anterior que se suponía que había escrito la difunta colaboradora pero que era mentira.

Y por otro, la hija mayor de María Teresa Campos escuchó en directo todo lo que su ex novio más famoso, Pipi Estrada, tenía que decir de su polémica relación.

Sálvame está de aniversario. Se cumplen 13 años de la primera emisión del programa diario y para celebrarlo, los responsables han creado ‘la máquina del tiempo’ que trae a personajes importantes de la historia del formato.

El jueves 28 de abril de 2022, el programa quiso homenajear a una de sus grandes figuras, Mila Ximénez, quien murió en junio del 2021. Para ello, Terelu Campos-nueva presentadora- leyó una carta póstuma de la colaboradora en la que Mila recordaba cómo había sido su vida, su relación con sus compañeros y, sobre todo, el amor a su hija.

Todo muy bonito y lacrimógeno si no fuera porque, en realidad, la carta no la había escrito Mila. Le querían rendir homenaje pero quizá se excedieron un poco, tanto que hasta la hija de Ximénez, Alba Santana, se molestó por la ocurrencia.

Por ello, el 29 de abril de 2022, Terelu quiso pedir disculpas públicas:

Nota: Sabían que la carta era confusa porque, tras su lectura, Lydia Lozano dio por hecho que la había escrito Mila y nadie le contó la verdad.

Con esto del décimo tercer aniversario del programa, ‘Sálvame’ rescató a Pipi Estrada, antiguo colaborador, periodista deportivo y ex novio de Terelu Campos con quien no acabó muy bien.

Y aunque Terelu siempre se ha negado a hablar de Pipi y ha exigido no coincidir con él en un plató, al final se lo va a tener que ‘comer’. Primero porque ha fichado como colaborador y segundo porque esa misma noche del 29 de abril de 2022, Estrada se iba a enfrentar a la prueba del polígrafo en el ‘Deluxe’.

Para calentar motores, el programa de ese día, presentado por Terelu, conectó en directo con la sala en la que Pipi contestaba a las preguntas del polígrafo y Campos tuvo que escuchar cosas bastante fuertes del que fue su pareja:

En el tiempo que yo he estado con Terelu a esa chica no la he visto, lo que pasa es que estaba todo muy reciente. Lo que pasó es que me hicieron una encerrona.

Unas fotos y unas imágenes grabadas del momento con otra chica donde supuestamente le ‘robaba’ un beso, provocaron varios momentos de tensión con la que entonces era su pareja:

Nunca le conté nada porque tenía miedo. El miedo guarda la viña, y a veces piensas que lo innecesario es un error…