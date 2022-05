El triunfo de Feijóo con Bertín Osborne: vida privada, planes y pactos con VOX

Alberto Núñez Feijóo se ha estrenado con éxito en ‘Mi casa es la tuya’.

El 30 de abril de 2022, el programa de Telecinco lideró la noche con más de un 10% de cuota de pantalla al tener al líder del Partido Popular como protagonista.

El político gallego se acercó a la casa de Bertín Osborne para charlar con él de todo, tanto de su vida profesional como personal.

Feijóo comenzó hablando de su infancia y del lugar en el que nació, Los Peares, un pequeño pueblo situado al inicio de la Ribeira Sacra:

He nacido en un lugar muy especial desde el punto geográfico, porque he nacido en la confluencia de tres ríos. Fui muy feliz hasta los diez años exactos, que me tuve que ir a estudiar a los maristas de León. Me fui a León en un tren el mismo día que cumplí diez años. Y desde aquel momento todos mis cumpleaños son agridulces.

Según el político, este hecho le cambió la vida pero que reconoció que a pesar del sabor agridulce «volvería a hacerlo». Y es que fue en el colegio de los maristas el sitio en el que el líder del PP aprendió lo que es la disciplina y la responsabilidad.

Era un colegio muy grande, donde no había trabajadores, salvo los alumnos. Teníamos que limpiar, éramos pinches de cocina, y también teníamos que fregar los platos… Y cada domingo por la noche nos daban el empleo de la semana siguiente

Feijóo responde a Bertín: ¿Pactarías con VOX?

Tras confesar que en su momento votó a Felipe González y que nunca se vio trabajando con Fraga porque lo veía “muy de derechas”, el político contestó a la pregunta del millón.

Feijóo cuestionó el hecho de Pedro Sánchez asegurase en el pasado que no iba a gobernar junto a Podemos, pero ¿cómo se encuentra él ante una pregunta similar?

Me gusta más el modelo de Aznar y de Rajoy. Estoy convencido que muchos votantes de VOX, si nos ven como una alternativa (nosotros no somos oposición, somos una alternativa) y si la gente no quiere seguir con este gobierno tienen que votar a la alternativa. Si dividimos el voto, seguirá gobernando Sánchez. Pero si lo juntamos…

Pero Bertín insistió, no le valían las respuestas evasivas:

Feijóo contestó:

Si yo vengo a la política española a intentar sumar votos y no a intentar ganar contundentemente las elecciones, no vengo. Me quedo donde estoy. Es mi proyecto político. Respeto a VOX, me interesan muchos sus votantes, pero VOX y PP no somos lo mismo. Los dos hablamos del PP, yo para defenderlo y VOX para criticarlo.

Respecto al hecho de que Alfonso Fernández Mañueco haya sido envestido presidente en Castilla y León con el apoyo de VOX el pasado 11 de abril, Feijóo se pronunció: cuenta que Mañueco llamó, por orden de votos, a todos los partidos políticos. El primero fue el PSOE, con el propósito de pactar, dijeron que no. Después llamó a VOX y así sucedió:

Hay un gobierno estable en Castillo y León.

Además, Feijóo no solo considera que “hay que respetar” cualquier ideología política, pero asegura que tiene que conseguir recuperar los votos que van dirigidos a este partido.

¿VOX es ultraderecha?

Esta es otra de las preguntas que Bertín le planteó a su invitado, el cual respondió:

Si cogemos la nomenclatura europea, aquello que se encuentra a la derecha del Partido Popular europeo, se considera extrema derecha. Yo soy respetuoso con ese partido, porque si a ellos no les gusta que se lo digamos, yo no se lo diré.

La vida privada de Feijóo

Una vez analizada la trayectoria política y los orígenes de su invitado, Bertín Osborne se interesó por la vida más privada de Alberto Núñez Feijóo, de la que poco se sabe. Y es que ser líder político implica cierto sacrificio personal, algo que él mismo reconoció.

Bertín le dijo:

Tú eres tardío, como yo, te has casado tarde. ¿Pero quiénes son su mujer y su hijo?

Feijóo fue padre a 55 años y, actualmente tiene 60. Su hijo tiene 5 cinco años, entonces ¿cómo se gestiona el cambio profesional y de residencia en este caso?

Es duro, pero estoy feliz. No es lo mismo tener un hijo con 25 que con 55. Lo disfruto cada hora.

¿Y cómo lo lleva Eva Cárdenas, su mujer?

La verdad es que lo lleva… es tan generosa que yo sé que no soy justo. Al final, una directiva de primer nivel no necesitaba a un tío como yo y vivía mucho mejor antes de conocerme. Ha renunciado, por el niño, a ser la presidenta de una compañía (ha trabajado para Zara Home)

Feijó y Eva se conocieron en un avión, él venía de entrevistarse con Zapatero y ella estaba en el asiento de al lado.