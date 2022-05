Rocío Carrasco contra Marta Riesco: insultos, amenazas y el golpe en la mesa definitivo

Es una guerra brutal y de origen bastante ridículo, la verdad. Y de nuevo, Antonio David Flores está detrás de que dos mujeres se saquen los ojos en público.

Todo por una llamada que, en sí, no es tan grave. Pero lo han convertido en un circo mediático bastante desagradable. Y aunque uno pueda posicionarse o creer a unos y a otros, lo cierto es que aquí ninguno es bueno o malo. Pero vayamos por partes ¿De donde viene esta guerra entre Marta Riesco y Rocío Carrasco?

El viernes 29 de abril de 2022, en ‘Ya son las ocho’, Marta Riesco, novia de Antonio David, contó una historia sorprendente.

Según la reportera que se levanta a las cinco de la mañana para edita vídeos y no quiere ser famosa, un par de semanas antes, cuando rompió con Antonio David porque él no había aparecido en su cumpleaños, recibió una llamada de Rocío Carrasco.

Sí, Carrasco, la exmujer de Antonio David y la misma que le ha denunciado por presuntos malos tratos y que ha provocado el ostracismo del ex guardia civil, habría llamado a la reportera para darle apoyo y, atención, ofrecerle una colaboración profesional. ¿Cuál? Cantar en el concierto homenaje a Rocío Jurado.

Es desternillante. ¿En serio alguien se puede creer, primero, que Carrasco llame a una mujer que lleva atacándola un año entero y, segundo, que pueda ofrecerle un trabajo como cantante cuando es el hazmerreír de España por cantar (en playback) su tema ‘No tengas miedo’)? Hombre ya.

Según Riesco, la llamada se produjo cuando la llamó Luis Pliego, director de la revista Lecturas, la llamó, una vez que se hizo pública su ruptura con Antonio David (que duró dos semanas) y Pliego, que estaba comiendo con Carrasco, le pasó el teléfono a esta para que hablase con Marta.

Obviamente, en ‘Sálvame’ se rieron de la periodista, sobre todo después de que Luis Pliego negase, por activa y por pasiva, que Rocío Carrasco hablase con Marta Riesco.

De hecho, la revista Lecturas publicó una nota explicando lo sucedido y desmintiendo a Riesco de manera tajante.

Pero ella sigue con sus treces y el 2 de mayo de 2022, en ‘El programa de Ana Rosa’, Riesco, desde la Feria de Abril de Sevilla, volvió a dar su versión y, de nuevo, se hizo la víctima, asegurando que los que no la creen la están acosando.

Ese mismo 2 de mayo, en ‘Sálvame’, Jorge Javier se despachó a gusto contra Riesco. En un discurso de más de 25 minutos, el catalán machacó a su colega llegando a los insultos.

Podemos apoyar a Jorge Javier en el fondo, no en la forma. Hacer eso en directo, sinceramente (por mucho que la otra haya manipulado y mentido) no se puede justificar. Y lo de pedir que despidan a una compañera de cadena, sinceramente, es algo excesivo (que yo creo a Rocío Carrasco, ojo, pero hay que controlarse).

Y esa noche, tras los ataques de Vázquez, Riesco colgó unos stories en Instagram en los que, llorando, se quejaba del “acoso mediático” recibido. Pero, además, llegó a pedir el apoyo de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y se comparó con Verónica Forqué, la actriz que desgraciadamente se suicidó después de haber aparecido en ‘Masterchef’ (que es una forma muy simple de contar la historia porque no fue culpa del programa).

Al día siguiente, en ‘El programa de Ana Rosa’, Riesco lloraba desconsolada desde la feria de abril, y metiéndose de manera bastante sucia con Rocío Carrasco:

Si esta señora está tan mal que no llama a sus hijos, puede ir de comida con unos amigos y decidir que me van a llamar para reírse de mí.

Hija, ya estamos de nuevo con que las víctimas no pueden tener una vida… Qué cansino.

Ese mismo 3 de mayo de 2022, Jorge Javier Vázquez se trasladó al restaurante Araceli, el mismo donde se produjo el ‘incidente’, donde Luis Pliego llamó a Marta Riesco.

Allí, Rocío recreó los hechos:

Yo lo que digo lo puedo probar. Fidel y yo subimos por estas escaleras porque entramos desde el parking. La cámara coge la entrada desde el parking. Venimos por aquí que es la entrada del bar al restaurante. Hay otra cámara que coge lo que es la entrada y lo que es este pasillo hasta el final. Fidel, Luis y yo venimos andando hacemos otro recorrido. Hay otra cámara en la sala que coge hasta las mesas, nos sentamos en la mesa del final. Fidel se sienta enfrente mío. Luis a mi lado y entre Fidel y yo se sienta el dueño del restaurante. Estamos sentados. Suena el teléfono. Es la novia del ser y Luis se levanta y hace el recorrido hasta el final de las mesas y le cogen dos cámaras. Si Luis está hablando por teléfono y yo estoy en aquella mesa a mí no puede escucharme la voz ni yo hablar con nadie.

Llevo 20 años defendiéndome de cuestiones que no tienen ningún tipo de veracidad y sin ninguna prueba. Es la jodienda de tener que defenderme. Por suerte me pilla en otro estado de mi vida, con otro estado de salud mental y con la suerte de tener pruebas y cámaras para demostrarlo

Esto al final es una tontería, empieza como una tontería, pero que la gente que está en casa que se plantee lo que es vivir en el terror que se imagine alguien con un tema de mis hijos o mucho más grave eso no lo puede soportar nadie. Desafío, retos, sabiendo que yo no iba a hablar, pero hoy voy a hablar

El ser ejerce violencia vicaria sobre mí a través de la boca de su novia es lo que ha pasado esta mañana. Es que es una vez tras de otra y no te la pueden colar pero cuando ves que es el modus operandi de siempre pero simplemente que cambia la persona es que, que no te la cuelen más. Lo que esta mañana ha ocurrido es que esta chica ha dicho en directo ha dicho que yo me mofé de ella, que la denigró, que estoy en una mesa con Luis Pliego, que una persona que está tan mal hace eso y no es capaz de llamar a sus hijos, y eso viene de donde viene. Ya dije que el ser estaba en Telecinco más presente que nunca. El maltrato que el ser ejerce sobre mí no cesa porque tiene a gente que lo ejerce sobre mí.

Marta, cariño, a ti lo que te tendría que poner es un candado en la boca para que no mientas.