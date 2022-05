Jorge Javier Vázquez se marca una exclusiva inaudita a costa de la familia Flores: «Rocío es peor que el padre»

Jorge Javier Vázquez se está pasando. Puede que tenga razón en sus argumentos pero ha demostrado cierta incoherencia.

En la fábrica de la tele están felices porque tiene lo que hace tiempo que estaban deseando: una trama nueva. Bueno, en realidad, una trama desgraciadamente reciclada.

La violencia mediática a Rocío Carrasco ha vuelto de la mano de Marta Riesco quién, seguramente, ha planeado todo con un novio, Antonio David Flores (exmarido de la primera y acusado de maltratador, aunque no denuncie a los que le llaman eso).

Y aunque la familia Flores lleve décadas viviendo a costa de hundir a Rocío Carrasco públicamente, que lo haga la parte contraria tampoco está bien.

Que el miércoles 4 de mayo de 2022, la revista Lecturas nos venda una portada con Jorge Javier Vázquez poniendo a parir a la familia Flores es extraño. No por lo que dice, que es lo mismo que expresa cada día en ‘Sálvame’ sino porque se venda como una exclusiva.

Y para colmo sucede dos días después de que Vázquez se pasase 25 minutos insultando en directo a Marta Riesco. Que eso no hace buena a la reportera pero la agresividad no está justificada.

Partiendo de que ahora se cumple un año del testimonio de Rocío Carrasco, Lecturas se sienta a charlar, en exclusiva, con su bloguero estrella. Se le pide que haga balance de lo que ha supuesto y él tiene clarísimo que “ha sucedido todo lo que estaba previsto”.

Primero, se produjo un cataclismo, una división absurda entre quien se creía a Rocío Carrasco y quien no se la creía, como si esto fuera un ‘GH’ cualquiera, y no. Estábamos hablando de una cosa importantísima, que es la violencia de género, y, como sucede en muchísimos casos, a quien siempre se cuestiona es a la víctima. Ahora, conforme va pasando el tiempo, el testimonio se va asentando. Y estamos viendo cómo todo lo que contó Rocío Carrasco se ajusta a la realidad. Incluso lo que más se ha cuestionado, que era la ruptura de la relación con su hija, que es algo que hay muchísima gente que no lo puede llegar a entender

Rocío Flores sigue machacando a su madre en cuanto tiene oportunidad. Jamás ha demostrado un mínimo de piedad hacia su madre. Siempre que puede, la trata de mala madre y de mala esposa.

La Rocío Flores que conocí en ‘GH VIP’ era aparentemente muy vulnerable, con una tendencia al llanto facilísima.

Al principio cayeron rendidos a su desdicha y a su llanto, pero creo que, como a mí, se les va cayendo la venda.

Olga Moreno ha sido cómplice necesaria durante veinte años de la destrucción de Rocío Carrasco.

La familia Flores tenía una imagen de familia feliz y a sus seguidores les han vendido una imagen absolutamente falsa.

Marta Riesco, en vez de amor, ha encontrado en Antonio David la horma de su zapato. Es tan manipuladora como él.