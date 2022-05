Los Javis se pasan al thriller y a Movistar+ con ‘La Mesías’

Javier Calvo y Javier Ambrossi, los creadores de moda, han fichado por Movistar +.

El 5 de mayo de 2022, Javier Ambrossi y Javier Calvo presentaron ‘La Mesías’, una nueva serie original Movistar Plus+ que llegará próximamente a la plataforma. ‘La Mesías’ es el proyecto “más ambicioso, reposado y complejo” de la pareja de creadores tras éxitos como ‘La Llamada’, ‘Paquita Salas’ o ‘Veneno’.

Javier Calvo explicó cuáles han sido sus objetivos con ‘La Mesías’:

Dos años después de ‘Veneno’, queremos dar un paso más allá, componiendo un drama familiar casi apocalíptico y ahondando en la fe, pero desde un lugar más oscuro y doloroso.

Por su parte, Javier Ambrossi señaló:

Ha sido más de un año y medio de trabajo muy intenso. De documentación, de investigación, de escritura, de profundizar en los temas que queremos abordar. Hemos creado una serie con multitud de puntos de vista, con mezcla de géneros que abarca desde los años 80 hasta la actualidad. No me puede hacer más feliz compartir hoy con el mundo que esta serie ha encontrado su casa en Movistar Plus+.

Para Domingo Corral, director de ficción en Movistar Plus+:

Son unos creadores excepcionales, con una mirada única, cercana y universal. Ellos han apostado por nosotros. Son autenticidad, originalidad, ambición, riesgo, cercanía. Movistar Plus+ es una plataforma española que apuesta por el mejor talento creativo español. Ahora tenemos la suerte de poder trabajar con Javier Calvo y Javier Ambrossi, quienes nos ayudarán sin duda a contar esas historias locales con vocación de ser universales y que trasciendan más allá de nuestras fronteras».

Tras cinco años de producciones originales en Movistar Plus+ contando con talento creativo de la talla de Alejandro Amenábar, Rodrigo Sorogoyen, Anna R. Costa, Alberto Rodríguez, Leticia Dolera… Se unen ahora Javier Calvo y Javier Ambrossi.

‘La Mesías’ es una serie original Movistar Plus+ en colaboración con Suma Content, escrita, dirigida y producida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Movistar Plus+ International gestionará las ventas internacionales de la serie.

Sinopsis

El vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por cinco hermanas impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos.

‘La Mesías’ es un thriller familiar que habla de la superación del trauma, de la fe como herramienta para llenar el vacío y del arte como única vía de escape del terror.

Sobre Javier Ambrossi y Javier Calvo

Ganadores del Premio Ondas, dos Premios Feroz, dos Fotogramas de Plata y nominados a los Goya a Mejor Dirección Novel y Mejor Guion Adaptado, Javier Ambrossi y Javier Calvo son los creadores de algunas de las marcas más potentes y que mejor han conectado con el público en los últimos años: el fenómeno ‘La Llamada’, musical teatral underground sin precedentes y después película de gran éxito; y la serie de televisión de culto ‘Paquita Salas’, ya por su tercera temporada en Netflix. Su última creación ‘Veneno’ ha sido una de las ficciones más reconocidas a nivel nacional e internacional de los últimos años, convirtiéndose en un fenómeno en Estados Unidos. Considerada una de las mejores series del 2021 por medios como Variety, The New Yorker o The New York Times y ganadora de dos Premios Iris de la Academia de TV y del Premio GLAAD. Juntos han comenzado una nueva aventura con su productora Suma Content, que nace con vocación de impulsar nuevos talentos y de crear productos que continúen expresando su manera de ver el mundo, como la premiada serie ‘Cardo’.