‘Sálvame’: Pipi Estrada y Carmen Borrego crean un auténtico caos en directo

Pipi Estrada no defrauda: cada vez que sale en televisión la lía parda. Por eso ha regresado a ‘Sálvame’

El 9 de mayo de 2022, le tocó a Carmen Borrego enfrentarse al que fue pareja de su hermana Terelu Campos.

Con la excusa de la celebración décimo tercer aniversario del programa, ‘Sálvame’ rescató a Pipi Estrada, antiguo colaborador, periodista deportivo y ex novio de Terelu Campos con quien no acabó muy bien.

Y aunque Terelu siempre se ha negado a hablar de Pipi y ha exigido no coincidir con él en un plató, al final se lo va a tener que ‘comer’. Principalmente porque ha fichado como colaborador fijo.

El 30 de abril de 2022, Pipi se enfrentó al ‘polígrafo’ del ‘Deluxe’ y reveló cosas bastante fuertes sobre Terelu:

En el tiempo que yo he estado con Terelu a esa chica (una supuesta amante) no la he visto, lo que pasa es que estaba todo muy reciente. Lo que pasó es que me hicieron una encerrona.

Unas fotos y unas imágenes grabadas del momento con otra chica donde supuestamente le ‘robaba’ un beso, provocaron varios momentos de tensión con la que entonces era su pareja:

Nunca le conté nada porque tenía miedo. El miedo guarda la viña, y a veces piensas que lo innecesario es un error…