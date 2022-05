Dictadura socialista: el presidente de RTVE, acusado de coaccionar e intimidar a una reportera

Una periodista del ente público, Anna Bosch, ha denunciado que el presidente del ente público, José Manuel Pérez Tornero, quiso reprocharle, en privado, un tuit personal. Esto es muy grave.

El 9 de mayo de 2022, el Consejo de Informativos de TVE en un comunicado, mostró su “estupor y profunda inquietud” por la petición de amparo que les había presentado la veterana periodista y corresponsal en Londres, Moscú o Washington Anna Bosch, después de haber sido convocada a su despacho por el presidente José Manuel Pérez Tornero para reprocharle la publicación de un tuit en su perfil personal de Twitter.

La veterana periodista se hacía eco, en la conocida red social, de una exclusiva de BLUPER, en concreto de la noticia de que RTVE desvió parte del presupuesto para promoción de RTVE Play a la Gran Consulta.

?! @rtveplay es donde está el presente, la competencia, los espectadores a ganar, que ya no se sientan en el sofá a la hora que les digamos, ni van a vernos como a feriantes de plaza en plaza. https://t.co/Lc1WCfwCUj — Anna Bosch (@annabosch) May 5, 2022

Bosch echó añadió, en su tuit, que la plataforma digital de TVE es “donde está el presente y la competencia” que es un error no invertir más en ella cambio de un proyecto (la Gran Consulta) que no ha tenido repercusión alguna y que sólo pretendía potenciar la figura de María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE que cree que es un personaje público cuando no lo es e intenta vender su propia marca a costa del dinero del contribuyente. (Es esa señora que no para de dar entrevistas sobre Eurovisión cuando ese no es su trabajo. Y nadie ahí dentro le para los pies. Es aterrador.).

Tal y como recoge Bluper, el comunicado emitido por el Consejo asegura que el presidente de RTVE convocó una reunión de urgencia con la periodista. Tornero acudió con el secretario general del ente, Alfonso Morales, que supuestamente se presentó a Bosch como «abogado». La trabajadora, que no tiene ningún cargo directivo en la Corporación, acudió sola al encuentro.

Por este motivo, el Consejo asegura que pedirá explicaciones a la Presidencia en la próxima reunión ordinaria, ya que consideran «inaudito que el presidente de la Corporación RTVE, asistido por un letrado, convoque a una trabajadora sin cargo directivo a su despacho para reprocharle el contenido de un mensaje en el que

Anna Bosch hacía una mención, sin descalificar, a la exclusiva publicada por Bluper.

Entendemos que convocar a una trabajadora a un despacho sin ningún tipo de asistencia, y hacerlo en presencia de una persona que se presenta como abogado, deja a Anna Bosch en situación de vulnerabilidad y coercitiva.

Y es que, según denuncia la afectada, en dicha reunión el presidente le dijo que «ha recibido ‘dosieres’ o ‘informes’ de ella y del periodista Xabier Fortes”.

El informe prosigue así: