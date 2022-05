Sonsoles Ónega regresa a ‘Ya es mediodía’ y zanja con elegancia la polémica con Marta Riesco

Sonsoles Ónega tenía mucha plancha en su regreso a Telecinco pero lo ha solucionado con el silencio. Muchos dirán que se ha acobardado pero, en realidad, no es así. Explicamos porqué.

Tras una semana de baja tras contagiarse de coronavirus, Sonsoles Ónega regresó al frente de ‘Ya es mediodía’ el martes 10 de mayo de 2022. Durante este tiempo, la presentadora fue cubierta por su compañero Marc Calderó.

Joaquín Part quiso darle la bienvenida en directo a Ónega y esta aseguró que:

He sido casi asintomática pero he tardado en dar negativo. Bueno, siete días, en la media.

Joaquín Prat le recordaba a su compañera y amiga que tampoco se había perdido gran cosa en esta semana, algo con lo que la presentadora no ha estado demasiado de acuerdo: «Un poco si», bromeaba.

Era una ironía porque Sonsoles fue parte de una polémica que ocurrió el 29 de abril de 2022 en ‘Ya son las ocho’, día en el que una de sus tertulianas, Marta Riesco, aseguró que Rocío Carrasco la había llamado cuando estuvo separada de Antonio David Flores.

‘Sálvame’ demostró que Riesco mentía y fueron muchos los que acusaron a Ónega y a todos sus compañeros de ser cómplices de Riesco y de Antonio David en su “acoso” a Rocío Carrasco.

¿Qué dijo Ónega sobre este tema al regresar a ‘Sálvame’? Nada, silencio absoluto. ¿Una cobardía? No. Una forma elegante de zanjar un tema que se ha salido de madre.

Antes de que los ‘carrasquistas’ pongan el grito en el cielo, vamos a explicar lo que ha ocurrido.

La ‘mentira’ de Marta Riesco y su veto como colaboradora

Como ya se ha narrado, el viernes 29 de abril de 2022, en ‘Ya son las ocho’, Marta Riesco, novia de Antonio David, contó una historia sorprendente.

Según la reportera que se levanta a las cinco de la mañana para edita vídeos y no quiere ser famosa, un par de semanas antes, cuando rompió con Antonio David porque él no había aparecido en su cumpleaños, recibió una llamada de Rocío Carrasco.

Sí, Carrasco, la exmujer de Antonio David y la misma que le ha denunciado por presuntos malos tratos y que ha provocado el ostracismo del ex guardia civil, habría llamado a la reportera para darle apoyo y, atención, ofrecerle una colaboración profesional. ¿Cuál? Cantar en el concierto homenaje a Rocío Jurado.

Es desternillante. ¿En serio alguien se puede creer, primero, que Carrasco llame a una mujer que lleva atacándola un año entero y, segundo, que pueda ofrecerle un trabajo como cantante cuando es el hazmerreír de España por cantar (en playback) su tema ‘No tengas miedo’)? Hombre ya.

Según Riesco, la llamada se produjo cuando la llamó Luis Pliego, director de la revista Lecturas, la llamó, una vez que se hizo pública su ruptura con Antonio David (que duró dos semanas) y Pliego, que estaba comiendo con Carrasco, le pasó el teléfono a esta para que hablase con Marta.

Obviamente, en ‘Sálvame’ se rieron de la periodista, sobre todo después de que Luis Pliego negase, por activa y por pasiva, que Rocío Carrasco hablase con Marta Riesco.

De hecho, la revista Lecturas publicó una nota explicando lo sucedido y desmintiendo a Riesco de manera tajante.

En ‘Sálvame’, Jorge Javier insultó a la reportera durante más de 25 minutos. Luego, al día siguiente, Rocío Carrasco apareció para mostrar las cintas de las cámaras del restaurante que demostraban que ella nunca habló con Riesco,

Marta seguía diciendo que tenía un “as bajo la manga” que corroboraría su versión pero esa prueba no ha aparecido ni se la espera (aunque ella diga que está en disposición judicial).

El caso es que Marta ya no es colaboradora de ningún programa de Unicorn. Pero no, no la han despedido como se ha dicho.

Riesco sigue haciendo su trabajo original: ser reportera y levantarse a las cinco de la mañana.

Muchos han señalado que esta decisión de la productora es cobarde y que deberían despedirla. Preguntas: ¿Qué ella haya metido la pata implica que el resto tengan que pagar por ello? ¿Si la productora quisiera sacar partido no sería mejor seguir explotándola en directo y no ‘esconderla’? ¿Es mejor hacer todo esto o como en ‘Sálvame’ que censuran a los que no piensan como ellos o piden el despido de alguien?

Unicorn ha tomado una decisión basada en su línea editorial: proteger a sus trabajadores y no caer en guerras con otras productoras.

Dicen también que desde la cúpula de Mediaset se ha exigido que no se hable más de Riesco y de Antonio David. Entonces, ¿por qué se debatió sobre este tema el 8 de mayo de 2022 en ‘Viva la vida’?

Que uno no pueda soportar a alguien como Marta Riesco (es mi caso) no implica que tenga que defender a sus enemigos.