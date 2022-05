Carmen Borrego, destruida en ‘Sálvame’ tras descubrir por qué Rocío Carrasco no fue a la boda de su hijo

Pese a quién le pese, ‘Sálvame’ ha vuelto a recuperar audiencia gracias, entre otras cosas (pero principalmente) a las Campos. La boda del hijo de Carmen Borrego es el tema de ‘moda’.

Tras meses de sequía en audiencias y a punto de ser cancelado, ‘Sálvame’ vuelve a brillar en las tardes de Telecinco. Su revulsivo fue la polémica entre Rocío Carrasco y Marta Riesco pero la trama se hizo tan turbia que la cadena dio orden de no hablar más de ese tema, sobre todo de Antonio David Flores (quien, sin que le ataquen, ha perdido interés, por lo que su canal de YouTube ya casi no lo ve nadie).

Pero, claro, eliminar a Antonio David y a Rocío Carrasco de la ecuación podía se peligroso de cara a los índices de audiencia. Solución: machacar a las Campos.

Tanto Terelu como su hermana Carmen ha vuelto a trabajar en ‘Sálvame’ y el programa se ha encargado de hacerles la vida un ‘poquito’ más difícil. A la primera le han colado en el paltó a su exnovio y peor enemigo, Pipi Estrada.

Mientras, a Carmen le han dado donde más le duele: sus hijos. Bueno, en realidad se han metido con su primogénito, quién, el 14 de mayo de 2022 vendió para la revista Lecturas, la exclusiva de su boda.

Primero, antes del evento, el programa entrevistó a una invitada anónima a la boda que desveló cosas como que Carmen no se llevaba bien con su nuera. Borrego abandonó el plató llorando (durante dos días seguidos) pero nunca llegó la sangre al río.

Pero si por algo llamó la atención la boda fue por la ausencia de tres íntimas amigas de las Campos: Belén Esteban (no pudo ir por estar recién operada de la pierna), Belén Rodríguez (dijo no ir por, también, estar recién operada del pecho pero no era cierto del todo) y Rocío Carrasco (no se dieron explicaciones de su ausencia).

¿Por qué no acudió Rocío Carrasco a la boda?

Esa es la pregunta del millón. Y es que las Campos siempre han presumido que la hija de Rocío Carrasco era una “hermana” más. Siempre la han defendido a capa y espada. La han dado, públicamente, todo por ella y, sin embargo, Carrasco le dio plantón al hijo de Borrego.

Primero, Terelu dijo estar decepcionada con su amiga pero no dio explicaciones.

El 17 de mayo de 2022, Pipi Estrada contó el motivo por el que, según él, Carrasco no fue a la celebración:

«Cuando Rocío Carrasco y Fidel Albiac hablan de la boda y están en esa tesitura de ‘vamos, no vamos’, hay un momento en el que Fidel Albiac le dice a Rocío: ‘Rocío, no vamos a la boda, esa boda es un coñazo’. Rocío asiente y dice: ‘Para casa’

Pero hay más. Podría ser que Carrasco no fuese porque se iba a vender la exclusiva de la boda y no quería participar.

Además, tal y como vimos el miércoles 18 de mayo de 2022, Carmen no es tan íntima de Carrasco como nos ha vendido.

Recordemos que Borrego hizo una exclusiva indecente para Lecturas en el que hablaba de la relación entre Carrasco y su hija, Rocío Flores.

Ante toda esta información. Ese miércoles, Borrego volvió a hundirse y salió del plató llorando.

Además, se supo que Belén Rodríguez no fue al enlace, no por su operación, sino porque se sintió defraudada con la madre del novio.