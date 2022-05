Guerra sin cuartel: así ha destrozado Fran Rivera a su hermano Kiko en ‘Espejo Público’

Lucrativa y previsible guerra familiar en el mundo del corazón. Francisco Rivera ha humillado a su hermano Kiko en una exclusiva demoledora. Esto es una suerte para el hijo de Isabel Pantoja puesto que pronto podrá cobrar respondiendo al torero…

Cuando Kiko Rivera destrozó a su madre en ‘La herencia envenenada’ –asegurando que Isabel Pantoja era “mala persona” y que le había robado la herencia de su padre- sus hermanos por parte paterna-Francisco y Cayetano, apoyaron incondicionalmente al DJ.

Pero como todo el mundo sabe, acercarse a Kiko Rivera es como comprar un billete para el Titanic: va a acabar mal.

El caso es que, tras el último juicio al que se enfrentó la tonadillera, Fran Rivera, desde ‘Espejo público’ , dijo:

A esta mujer es normal que le pasan cosas malas porque no es una persona buena. Soberbia y avaricia, así la defino. Delante de mi padre era de una forma y detrás, de otra muy distinta. No nos hacía sentir a gusto en casa de mi padre, no nos hablaba bien ni trataba con cariño