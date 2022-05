A Jorge Javier Vázquez le sale rana su ataque contra Juan Carlos I

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a meterse con la monarquía y, como siempre, no ha sido muy certero.

El jueves 19 de mayo de 2022 Juan Carlos I regresó a España tras haber trasladado su residencia a Abu Dabi. El rey emérito a Sansenxo, coincidiendo con las regatas de la localidad.

El día anterior, en ‘Sálvame’, obviamente se despacharon a gusto con el tema y Jorge Javier Vázquez aprovechó para cargar contra el emérito:

Me parece muy poco serio que, cuando vuelves a España, lo hagas con acto de placer

Comenzó aseverando. Sus compañeros de plató se mostraron con opiniones similares, cuando Vázquez exigía que diese explicaciones a los ciudadanos: »

¡Qué menos! Yo creo que da a entender lo que le ha importado a él siempre el país.

Asimismo, el momento más bronco de su alegato, Vázquez pasó por asegurar que Juan Carlos I «ha puesto el placer por encima de todo».

Además, comentó la supuesta rueda de prensa que se va a celebrar con la acreditación de los medios:

Espero que los periodistas le puedan hacer preguntas, porque antes como era rey no se podía.

También pidió que el rey emérito hiciese un discurso contando lo que ha sucedido:

Igual que hacía los discursos de nochebuena diciéndole a todos los españoles que fueran leales y ejemplares, ahora que dé sus explicaciones a los españoles.

Qué pena que no estuviese en plató Belén Esteban, la única capaz de enfrentarse al presentador en cuanto se habla de monarquía. La de Paracuellos le hubiese dicho lo que siempre repite: que al rey emérito no le han juzgado por nada. No hay sentencia firme en su contra.

El regreso de Juan Carlos I a España

Después de días de ir conociendo a cuentagotas los detalles del regreso de Don Juan Carlos a nuestro país después de casi dos años residiendo en Abu Dabi, y de que fuese el alcalde de Sanxenxo el que confirmase que el Emérito estaría este fin de semana en la localidad para ver las regatas de la Copa de España de vela, Casa Real ha emitido un comunicado desvelando cómo será el primer viaje del monarca a España desde agosto de 2020.

Así, según ha informado Zarzuela, el Emérito llegará este jueves a nuestro país – según diferentes fuentes volará a Vigo o a Oporto y, en torno a las 18.00 horas podría llegar a Sanxenxo – y después de 4 días en la localidad, el lunes 23 de mayo se reunirá con el Rey Felipe, la Reina Sofía y otros miembros de su familia en palacio antes de regresar «ese mismo día» a Emiratos Árabes, «donde tiene fijada su residencia de forma permanente y estable».

Desde Casa Real han querido destacar, además, que esta visita se enmarca en el deseo de Don Juan Carlos de «desplazarse con frecuencia a España para visitar a la familia y amigos» así como de «organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado» como trasladó a Felipe VI en su carta del pasado 5 de marzo en la que, por primera vez, se trataba públicamente el asunto de su regreso a nuestro país.

En Sanxenxo está todo listo para recibir esta tarde al Emérito y, como ha confirmado el presidente del Club Náutico de la localidad e íntimo amigo de Don Juan Carlos, Pedro Campos, el monarca se alojará en su residencia, como ya ha hecho en otras ocasiones.

Una propiedad en la que goza de una gran tranquilidad y privacidad, y desde donde se desplazará al Náutico para disfrutar de una de sus grandes pasiones, las regatas. A pesar de que todavía no hay confirmación oficial se rumorea con que el Emérito podría estar acompañado, durante su estancia en Sanxenxo – que se alargará hasta el domingo – por sus hijas, las Infantas Elena y Cristina, muy unidas a su padre.