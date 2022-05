Iker Jiménez, aterrado y a punto de llorar: el día que el presentador pensó que le iban a matar

Suele ser Iker Jiménez el que nos meta el miedo en el cuerpo pero, en esta ocasión, quién verdaderamente parecía estar aterrado fue el presentador de ‘Cuarto Mileno’ (Cuatro).

En el programa emitido el domingo 22 de mayo de 2022, Jiménez se puso ante la cámara para narrarles a los espectadores la que posiblemente era la experiencia más aterradora de su vida: el día que pensaba que iba a morir a manos de unos desconocidos en un paraje oscuro.

Ocurrió hace 25 años. El presentador se encontraba por la zona de la Sierra del Retín, en el término municipal de Barbate, cuando algo le aterró durante varias horas:

Yo andaba por esos lugares en busca de misterios, ya me conocen, porque en sus alrededores habían ocurrido sucesos extraños (…) Eran tiempos sin móviles, tiempos de fondas, caía la noche y no encontraba ningún lugar en el que dormir, ya me veía pasando la noche en el coche.