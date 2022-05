Otro brutal ataque de Jorge Javier Vázquez contra el rey emérito que termina fatal

La obsesión de Jorge Javier Vázquez con Juan Carlos I ya cansa.

La breve visita del rey emérito a España (con regata en Sangenjo y almuerzo familiar en la Zarzuela, incluidos) ha creado un gran revuelo mediático y en ‘Sálvame’ se han cebado con Juan Carlos I.

El 24 de mayo de 2022, en el programa de Telecinco se debatió sobre este tema y el presentador, Jorge Javier Vázquez volvió a atacar al antiguo monarca a raíz del comportamiento que había demostrado durante su visita y de la «respuesta» de los medios de comunicación.

«El hecho de que no se haya condenado de manera unánime la visita del rey, que radios, televisiones y columnistas no se hayan puesto de acuerdo para hacerlo, dice muchísimo más de nuestra moral que de la del mismo rey».

Dijo Vázquez.

Además, el catalán criticó la actitud de los amigos del emérito que le acogieron en Sangenjo:

«Han estado presumiendo de llevar a un rey corrupto a su casa, que ha defraudado, que ha empleado su cargo para enriquecerse a costa de todos los españoles y sin ninguna vergüenza, para mí no es un motivo de enorgullecerse, sino para tenerlo escondido. Y pasear a semejante perfil por Sangenjo, me parece que no es bueno para la ciudad. Es un horror».

«Lo que se tiene que hacer, como se hace con tantísima gente en estos momentos, es aplicar la cultura de la cancelación. Este señor ha estafado, es un corrupto y nos ha defraudado. Encima, ¿qué queremos más? ¿Protegerlo? No tiene ningún derecho a estar en este país y a pasearse como lo ha hecho, con toda esa soberbia y esa chulería».