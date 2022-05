‘Sálvame’: Jorge Javier Vázquez liga con el representante rumano en Eurovisión mientras que Lydia Lozano llora

Historia de la televisión. Una de las escenas más surrealistas vistas en lo que va de año. Jorge Javier Vázquez intentando ligar con el representante rumano en Eurovisión mientras Lydia Lozano lloraba desconsoladamente. Este es el ‘Sálvame’ que queremos.

Puede ser un ‘pequeño dictador’ soberbio pero no se puede negar es que Jorge Javier Vázquez es rápido como pocos y tiene un sentido del espectáculo inigualable. Para muestra lo que sucedió el 25 de mayo de 2022 en ‘Sálvame’-

Esa noche, en prime-time, se iba a celebrar la ‘Sálvame Fashion Week 2022’ evento en el que los colaboradores y presentadores desfilan con los diseños de varios colaboradores. Un show que Telecinco estuvo promocionando de manera estupenda.

Pero claro, antes de arrancar la pasarela hubo dramas. Muchos. No sería ‘Sálvame’ sin ellos.

La más perjudicada, en un primer lugar, fue Lydia Lozano, quién iba a ser vestida, como muchos de los colaboradores, por Ana María Antón, mujer del torero José Ortega Cano que había tenido problemas en el pasado con Lydia.

Lozano entró en ‘Sálvame’ llorando, histérica, porque no sabía cómo era el vestido que iba a lucir esa noche y tenía terror a no estar guapa.

Montó, entonces, una escena dantesca la periodista. Saliendo del plató y llorando en el patio de Mediaset.

Jorge Javier la siguió y le echó una bronca.

Lo tiene complicado, porque si viene, viene a llorar y dice que no quiere, que no quiere y al final se queda es para decirla entonces: tía, ¿de qué vas? Si vienes, no vengas a montar el número porque ahora ya tiene a todo el mundo pendiente… esto ya huele a pescado congelado. Aquí ya, como dice Ayuso, hay que venir lloradita de casa