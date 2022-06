Carlota Corredera y María Patiño se cuelan en el ‘El Hormiguero’ y Pablo Motos sorprende por su reacción

La rivalidad entre cadenas no tiene porqué convertirse en una guerra, y eso es exactamente lo que demostró Pablo Motos el 31 de mayo de 2022 cuando, en ‘El Hormiguero’ de Antena3 se habló sin tapujos (ni desprecios) de dos de los rostros más conocidos de Telecinco, María Patiño y Carlota Corredera.

Ese día fue a divertirse a ‘El Hormiguero’ Amaia Romero, la que fuera ganadora de ‘Operación Triunfo’, para presentar su nuevo disco, ‘Cuando no sé quién soy’.

La cantante habló del tema La canción que no quiero cantarte’ en el que colabora con la que fue su compañera en ‘OT’, Aitana Ocaña, quien no pudo participar en el vídeo clip.

En este momento, Motos afirmó que:

A lo que, la invitada exclamó:

Pablo, primero dijo que las cantantes estaban “como maracas” pero luego mostró fotos comparando a las artistas con las presentadoras de Mediaset y es cierto que se parecen.

Lo sorprendente fue la actitud de Pablo Motos, quién no tuvo problemas en hablar abiertamente de dos de los rostros más reconocibles de la competencia. Y esto no es algo habitual, sobre todo en Mediaset, donde evitan hablar o promocionar Atresmedia y si lo hacen es con agresividad y desprecio.

Romero, después, habló de otra de sus ideas para suplir la ausencia de su compañera:

Por otro lado, Amaia habló de su experiencia en Eurovisión después del éxito de este año de Chanel:

La pamplonesa también tuvo la oportunidad de hablar de su nuevo trabajo:

Siento que en la elaboración de este disco he estado un poco perdida. Para mí, este disco se ha hecho cuando no sé quién soy y no pasa nada si estás perdido. Ese es el concepto.

La forma de trabajar que han tenido los dos discos es bastante diferente, porque en este es mucho más colaborativo, he quedado con muchos artistas que me gustan para componer y en el primero fui yo sola, con Santiago, que era el productor. Aparte, como persona, me siento muy diferente a la que era con diecinueve. Siento que he cambiado un montón.