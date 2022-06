‘Sálvame’: bronca sin precedentes entre una chula Terelu Campos y Carmen Borrego por culpa de Pipi Estrada

Terelu, oficialmente la famosa más borde de España, ha dado un golpe en la mesa contra su propia hermana. Y todo por culpa de Pipi Estrada, exnovio de la hija mayor de María Teresa Campos y nuevo colaborador de ‘Sálvame’.

El 30 de mayo de 2022, Terelu Campos recibió el premio ‘Limón’ que entrega La Peña Periodística Primera Plana al famoso más borde y antipático con los medios.

Esto confirma algo que un servidor lleva diciendo mucho tiempo: los modales de Terelu en particular y de las Campos en general, con los periodistas es más que desagradable (a mí me tienen vetado. Algo que también entiendo, ojo).

Lo dicho, Terelu es una borde y lo volvió a demostrar, el 3 de mayo de 2022 en directo, en ‘Sálvame’ y contra su propia hermana.

Carmen Borrego llegó ese día al plató de ‘Sálvame’ con cara de pocos amigos. Kiko Hernández se percató rápidamente del estado de ánimo de la colaboradora y quiso saber qué es lo que le pasaba.

Hoy he llegado y no tengo buen día. Hay días que tengas ganas de todo y otros te afectan más las cosas. Han ocurrido cosas que no me gustan y no tengo buen día. No voy a justificarme de nada porque creo que no tengo que justificarme de nada.

Dijo Borrego.

La tertuliana y su hermana no pasaban por su mejor momento. A Terelu Campos no le hizo ninguna gracia ver a Pipi Estrada coger por los aires a Carmen y que ésta no opusiese resistencia.

Recordemos que Pipi es exnovio de Terelu, al que demandó por contar sus intimidades y uno de los grandes enemigos de las campos desde hace una década.

El periodista deportivo volvió como colaborador de ‘Sálvame’ en mayo de 2022 y aunque Terelu pide no coincidir en plató con él, Carmen no tienen ningún problema en hacerlo.

Los colaboradores quisieron saber a qué se debía el cambio de actitud de Borrego. Ella ha aclaró que su relación con Pipi no ha cambiado en absoluto:

A mí ese señor se me acerca y le digo que no se me acerque y no me toque.

Terelu le dijo:

Me molestó que dijeran que tú estabas más relajada y libre cuando yo no estoy aquí presentando. Eso a mí sí que me duele. Hay cosas que pasan en este plató y sufro porque es mi hermana. Si yo estoy intentando ayudarla y protegerla porque es inevitable desde mi posición que es complicada.

Esto es algo que también había dicho Terelu el día anterior y Pipi Estrada la respondió en Twitter:

He visto tu discurso como siempre altivo, dando lecciones de moral y dignidad. Qué pena, tú nunca hiciste nada de lo que dices, la demanda siempre la mantuviste viva para cobrar. Ahora, con la demagogia que manejas bien quieres confundir a la gente. ¡Qué buena eres!

Borrego también habló sobre la entrevista que Kiko Hernández le había realizado a su madre, María Teresa Campos, y de la que Terelu no estaba enterada.

Ni soy Caín, ni estoy en contra de mi familia, ni expongo a mi madre. No tengo ningún problema con mi familia y no lo he tenido nunca. Yo he hablado con mi hermana todo lo que tengo que hablar. Jamás dejaré que mi madre haga algo mal que le pueda perjudicar», ha zanjado.