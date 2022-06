‘Sálvame’: Rafa Mora relata lo “desagradable” y “prepotente” que es Gerard Piqué en privado

Que Gerard Piqué nunca ha sido muy amable no es un secreto pero Rafa Mora lo ha confirmado de manera rotunda.

Gerard Piqué y Shakira se encuentran en el ojo del huracán. Tras doce años de relación, la pareja ha decidido poner punto y final a su historia de amor, tal y como ellos mismos han explicado en un comunicado oficial.

El 6 de junio de 2022, en ‘Sálvame’, mientras se debatía sobre este asunto, Jorge Javier Vázquez preguntó a Rafa Mora sobre el carácter del futbolista, ya que habían coincidido en diferentes eventos. El colaborador aseguró que no fue una buena experiencia y trató de hablar lo justo del deportista, ya que tienen amigos en común y le habían pedido que no lo haga.

Yo he coincidido con él en discotecas de Barcelona. Lo bueno que puedo decir es que es muy alto y guapo. Mi experiencia con él no fue muy buena. No es un tío agradable. No es cercano. Es muy prepotente. Conmigo fue mal educado. No lo entendí porque en ese reservado había gente mucho más importante que él»,

Explicó el de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

Estuve con Messi y me trató genial. Me preguntó sobre ‘Supervivientes’. Igual a esta persona le molestó que yo estuviese en ese reservado. Piqué llegó, se acercó y sin decirme nada, me empezó a despeinar la cabeza. Preguntó: ‘¿Y este quién es?’, en catalán. Yo por romper un poco el hielo dije: ‘¿Somos cuatro cracks en España y no sabes quién soy?».

Rafa contó que tanto el escolta que se encontraba en la discoteca y otros compañeros del equipo le dijeron que no se preocupase. Que él era así, «el graciosillo del grupo».

Pasaron otras cosas, pero no las voy a contar. Cuando entendí que era una persona non grata me fui. A lo mejor querían tener otro tipo de fiesta y yo sobraba.

La separación entre Shakira y Piqué

Era la crónica de una muerte anunciada… Desde que comenzaron los rumores de distanciamiento y separación, Shakira y Piqué estuvieron guardando silencio durante meses, pero algo hacía presagiar que esta vez no sería como las anteriores. Piqué «andaba desatado» y los apuntes hacia una infidelidad imperdonable hacían el asunto cada vez más espinoso y complejo.

Finalmente, la agencia de comunicación de la cantante emitía un comunicado confirmando lo que era un secreto a voces:

Lamentamos confirmar que nos estamos separando.

Tras casi doce años de relación sentimental y dos hijos en común, ambos pedían respeto para su privacidad y confesaban en ese escueto comunicado que su prioridad son sus hijos.

Europa Press consiguió acceder a Lucy Mebarak, hermana se Shakira, y reveló algunos detalles importantes de cómo se encuentra la cantante ahora que ya ha hecho pública su separación. Confesó así que la separación era algo más que previsible.