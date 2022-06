Vuelve el canal pop up ‘VHS por Movistar Plus+’ con motivo del estreno de la temporada final de ‘Paraíso’

El próximo 16 de junio Movistar Plus+ estrena la temporada final de ‘Paraíso’, una serie original de género fantástico dirigida por Fernando González Molina.

Coincidiendo con este estreno, llega a la plataforma una nueva edición de VHS por Movistar Plus+, el pop up que te traslada al videoclub más noventero que puedas imaginar, repleto de referencias, guiños a la serie y música con la que muchos crecieron. Un canal que estará disponible en el dial 13 y también bajo demanda del 16 de junio al 18 de julio para todos aquellos clientes suscritos a Movistar Estrenos.

Este canal efímero contará con infinidad de películas de género, lanzamientos, novedades y catálogo dirigido a nostálgicos y grandes amantes del videoclub y los 90. Películas como ‘Parque Jurásico’, ‘Hook’, ‘Thelma & Louise’, ‘American Pie’, ‘Pulp Fiction’ o ‘Showgirls’, entre otras.

Además de ‘Paraíso’, el pop up VHS por Movistar Plus+ también coincide con la llegada a la plataforma de otros títulos que nos trasladan a los 90 como ‘Ghostbuster Afterlife’ o ‘Locomía’ (estreno 22 de junio), una producción Movistar Plus+ dirigida por Jorge Laplace, que cuenta con la participación de los miembros originales del grupo que revolucionó la escena musical española, como su fundador, Xavier Font, y del productor musical que los puso en escena, José Luis Gil.

Súper Éxitos ’90

¿Preparado para viajar a aquella década en la que todo era posible y sonaba Mecano, Alaska y Héroes del silencio? En ‘Paraíso’, la música es una pieza muy importante. En la temporada final, cuya BSO vuelve a estar a cargo del premiado compositor Lucas Vidal, suenan temas como ‘Naturaleza Muerta’ o ‘En tu fiesta me colé’ de Mecano, ‘Mi novio es un zombi’ de Alaska o ‘Entre dos tierras’ de Héroes del silencio.

Por su parte, el canal VHS por Movistar Plus+ también dispondrá del especial de producción original «Súper Éxitos ’90s». Se trata de un concierto homenaje a esas grandes canciones y grupos que llevaron el pop-rock español a lo más alto en aquella época.

Entre los temas, clásicos del cancionero español firmados por Joaquín Sabina, La Oreja de Van Gogh, Shakira, Extremoduro, Dover, Los Planetas y Los Fresones Rebeldes interpretados por Niña Polaca como banda principal, con la colaboración de Ginebras, el grupo Karavana y Edurne.