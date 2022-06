Escándalo en ‘Supervivientes 2022’: ¿Qué dos concursantes han mantenido sexo sin que nadie lo viese?

Aunque tenga éxito, no podemos negar que ‘Supervivientes 2022’ está siendo bastante aburrido.

Lo veíamos venir con ese casting pero el resultado ha sido peor de lo previsto. O no, porque aunque las audiencias han disminuido con respecto a las de la edición de 2021, no se puede negar que en cada una de sus galas y debates, ‘Supervivientes 2022’ lidera ante la competencia, lo que le ha dado cierto respiro a Telecinco.

Pero hay poco material en la isla. Sólo tiene cierto interés Anabel Pantoja y su amor por Yulen, no por lo que pasa en el concurso, sino por lo que se habla de eso en España .

Obviamente, Anabel va a ganar el concurso (o al menos va a estar en la final) mientras que el que más cobra, Kiko Matamoros, se pasa el día durmiendo o moviéndose como una momia.

También han dado algo de qué hablar los ex participantes de ‘La isla de las Tentaciones’, Tania y Alejandro, sobre todo por los comportamientos violentos y misóginos de él. Que esto se permita sin consecuencias es insultante.

Y aunque su relación ha sufrido muchas subidas y bajadas, parece que Tania y Alejandro lo están ‘dando todo’ en el Caribe. Así lo confirmó, el 7 de junio de 2022 Desy Rodríguez en su primera entrevista en plató tras ser expulsada del concurso.

Desy se abrió como nunca y desveló secretos que han dejado sin palabras al mismísimo Carlos Sobera.

Le preguntó el presentador, a lo que la ya exconcursante respondió:

Eso es sexo todo el día, hasta a través de la valla y todo. Es que no estáis atentos. ¿La valla por qué se cayó? Fue cortito pero intenso. Me dijeron: ‘gracias por entretener a Anabel porque mientras nosotros…’. Bueno si es por eso…yo soy capaz de apagar las cámaras y dejarlas sin pilas, con lo que a mí me gusta.