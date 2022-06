Guantazo de Jiménez Losantos a Telecinco y Rocío Carrasco: «¡Mentís como bellacos!»

Federico Jiménez Losantos continúa su cruzada contra Telecinco y contra Rocío Carrasco en particular.

El viernes 3 de junio de 2022, a final de la tarde, Mediaset España envió una nota de prensa en la que se informaba que, ‘En el nombre de Rocío’, la segunda temporada de la docuserie sobre Rocío Carrasco, se iba a estrenar en exclusiva en Mitele plus, plataforma de pago del grupo audiovisial. Sólo el capítulo 0 y el 1 se emitirán en abierto.

Primero, informar de algo así un viernes a última hora no es casualidad. Querían, desde Telecinco, hacer el menos ruido posible, cuando hay menos consumo informativo.

Y es que el movimiento no es comprensible. ¿Van mal de audiencia y boicotean uno de sus platos fuertes?

Tengamos en cuenta que ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ fue un fenómeno social y arrasó en audiencias. Desterrar al canal de pago su continuación no tiene sentido.

Ante este panorama, Federico Jiménez Losantos no se ha mordido la lengua . Durante la sección dedicada a la crónica social de ‘Es la mañana de Federico’, el periodista ha cargado contra la hija de Rocío Jurado y, sobre todo, contra Mediaset y la productora La fábrica de la tele.

Si habla de Antonio David, del que no se puede nombrar, entonces ¿para qué? ¿Cómo es posible que una casa emita un programa sobre unos personajes a los que no se puede nombrar en esa cadena?

Yo afortunadamente no estoy en esa plataforma, pero si no, tampoco me haría. Pero, ¿eso qué gancho tiene? ¿Amortizar algo que ya está pagado?

A mí lo que me parece es una tomadura de pelo a la audiencia. ¿Os acordáis que todo empezó por una maleta donde había un diario de Rocío que ponía verde a Ortega Cano? Entonces, esa maleta resulta que lleva 29 años en la puerta y nadie había visto esa maleta. De pronto la abrió y ahí estaba el diario. Luego no era diario, eran notas. Después apuntes… No era nada, todo mentira total, absoluta de cabo a rabo

Mentís como bellacos. No tenéis nada y no sabéis como montar y remontar para no ir a la cárcel, que de todas maneras vais a ir. No sabéis qué hacer, si ir contra Antonio David porque no se le puede nombrar. Ir contra Ortega porque tampoco hay razón para ir contra Ortega… ¿por qué no os guardáis de una puñetera vez esa basura? Ya la habéis cagado, pues perdeos

Yo he visto cuatro versiones distintas. La última es que van contra Antonio David, a lo mejor no, pero ¿qué van a decir? ¿Que Rocío Jurado cantaba bien? Y la audiencia estará entre el 7 y el 8. ¿Dónde está el gran montaje y dónde los cuatro millones de euros? ¿Y qué pinta Rocíito la modelo?