Pipi Estrada explica si Pedrerol le ha dado la patada de ‘El Chiringuito’ tras fichar por ‘Sálvame’

Pipi Estrada ha regresado a Telecinco pero eso tiene un precio. Desde que fichó por ‘Sálvame’ ya no le hemos visto en ‘El Chiringuito’. ¿Por qué?

Pipi Estrada tiene varias facetas. Siempre será uno de los periodistas deportivos más populares y reconocidos de nuestro país.

Por otra parte, es una figura digna de la farándula española, primero por haber sido pareja de Terelu Campos– juntos protagonizaron la famosa escena del ‘pim pum’ en una discoteca- su polémica ruptura y la posterior guerra familiar con en clan Campos, así como su relación con la ex actriz porno Miriam Sánchez y sus participaciones televisivas en el mundo de Telecinco- ‘Supervivientes’, ‘MyHyV’, ‘Sálvame’…-.

Hace diez años, Miriam y Pipi fueron despedidos de Mediaset después de ser acusados de facilitar citas entre futbolistas y chicas de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, algo que ambos negaron y acusaron a Rafa Mora y a Kiko Matamoros les habían tendido una trampa.

Durante la última década, Pipi se ha dedicado a poner a parir a sus enemigos y a criticar a Mediaset cada vez que ha tenido oportunidad. Y viceversa… Desde Telecinco también le han acusado de todo.

Pero, en un giro de los acontecimientos, Pipi regresó a ‘Sálvame’ el 27 de abril de 2022 como nuevo colaborador, justo en el momento en el que el programa comenzó a recuperar la audiencia que había perdido durante meses.

A las pocas semanas de volver a ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez le preguntó a Pipi si su nuevo trabajo le había causado “problemas” en otro (entendimos que se refería a ‘El Chringuito’) y Estrada contestó que no.

Pero es cierto que hace tiempo que no vemos al periodista deportivo en el programa de Mega (Atresmedia) presentado por Josep Pedrerol. ¿Tiene que ver con su fichaje por Telecinco?

Pipi, en declaraciones para 20 Minutos, explica su situación:

Estoy en excedencia, pero es un programa en el que me siento muy cómodo y espero que en el futuro lo pueda recuperar.

La prensa del corazón y la deportiva van unidas. Tanto el fútbol como el corazón forman parte del entretenimiento y mientras se cuenten las informaciones con respeto y elegancia, no hay por qué cerrarse puertas ni censurarse, aunque no todo el mundo vale para esto.

Puedo hablar de fútbol en El Chiringuito y luego de crónica social en Sálvame porque me dedico a contar historias. Yo lo que quiero es que la gente se lo pase bien, que el programa sume audiencia y que se diviertan conmigo. Claro que me disfrazo de Carmen Borrego y me paso toda la tarde riéndome de mí mismo porque el resto me da exactamente igual. No me asustan ni las críticas ni los críticos. Soy un comunicador y veo a muchos incomunicadores que están ahí por hacer la pelota. No es mi caso.