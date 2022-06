«¡Está tonta!»: Terelu Campos pierde los papeles como nunca en ‘Viva la vida’ y lo paga caro

Terelu Campos es, siendo suaves, difícil de llevar. Su incoherencia y altivez la convierten en uno de los personajes más desagradables de la televisión tal y como se vio el 12 de junio de 2022 en ‘Viva la vida’.

Los antecedentes ya se conocen y1, son, ante todo inútiles e irritantes. María Teresa Campos, hace semanas, con sus más de ochenta años, concedió una entrevista (pagada) para la revista Lecturas que le hizo el colaborador de ’Sálvame’, Kiko Hernández.

El drama vino porque tanto María Teresa como su hija menor, Carmen Borrego (representante de la madre y quien gestiona todos sus contratos) ocultaron a Terelu la intención de hacer la entrevista.

Por un lado, María Teresa sigue empeñada en que quiere seguir en activo, negándose a aceptar que ya no está para ciertos trotes mientras que su hija mayor quiere que su progenitora se retire sin hacer mucho ruido. Nada nuevo que no se haya debatido más de mil veces en televisión.

Y aunque parezca mentira, el tema de la dichosa entrevista sigue ‘vivo’ en Telecinco y el 12 de junio de 2022 se volvió a debatir en ‘Viva la vida’.

Terelu comenzó diciendo que:

No me parece dramático que no se me dijera o que tal. Quiero pensar que no había una intencionalidad de ocultarme esa entrevista.

Yo tengo una manera de ser que no lo puedo evitar. Instintivamente soy protectora, puedo no ser otras muchas cosas, pero esa la soy. Me nace, me sale. No solo con mi familia, con mis amigos igual, es esa acción-reacción inmediata. Creo que a María Teresa hay que dejarla ya en paz.