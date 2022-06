Arranca ‘En el nombre de Rocío’: dolor, secretos y la puñalada definitiva de Rocío Carrasco a Amador Mohedano

Rocío Carrasco contraataca, pero por la puerta de atrás de Mediaset.

Ya hemos visto los dos primeros capítulos de ‘En el nombre de Rocío’, los únicos que se estrenarán en abierto. El resto lo harán en Mitele Plus.

El fenómeno de Rocío Carrasco: de serlo todo a ser ‘escondida’ en Mediaset

En televisión, el 2021 fue, sin duda, de Rocío Carrasco.

En marzo de 2021 se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, docuserie de éxito espectacular en la que la hija de Rocío Jurado denunciaba (con más pruebas de las que se habían dado antes) los maltratos sufridos por parte de su ex marido. Antonio David Flores, y de su hija, Rocío Flores.

La docuserie fue un fenómeno social inigualable. Dividió a la sociedad, creo tantas pasiones como odios y eso se tradujo en una media de un 30% de cuota de pantalla en sus trece episodios.

Pero Mediaset tenía un as en la manga: ‘ En el nombre de Rocío’, segunda parte del documental sobre Carrasco en la que ella iba a centrarse en la mala relación que tiene con alguno de sus familiares (sus hermanos o sus tíos, entre otros).

Esta segunda temporada se anunció para el otoño de 2021 pero se fue retrasando sin motivo aparente.

Pero tanta división política, además de varios escándalos relacionados con Antonio David Flores y, por supuesto, la pesadilla que supone para la productora del formato, La fábrica de la Tele, la llamada ‘Operación Deluxe’ (una trama de presunto espionaje ilegal a famosos que puede terminar con todo Mediaset) hicieron que la empresa tomase cartas en el asunto.

El viernes 3 de junio de 2022, a final de la tarde, Mediaset España envió una nota de prensa en la que se informaba que, ‘En el nombre de Rocío’, la segunda temporada de la docuserie sobre Rocío Carrasco, se iba a estrenar en exclusiva en Mitele plus, plataforma de pago del grupo audiovisual. Sólo el capítulo 0 y el 1 se emitirán en abierto.

Primero, informar de algo así un viernes a última hora no es casualidad. Querían, desde Telecinco, hacer el menos ruido posible, cuando hay menos consumo informativo.

Y es que el movimiento no es comprensible. ¿Van mal de audiencia y boicotean uno de sus platos fuertes?

La comunicación de empresa que, desgraciadamente, no es la que debería ser

Con todo el dolor de mi corazón, y siendo consciente que tengo amigos y compañeros trabajando ahí, creo que hay un problema de base en el departamento de comunicación de Mediaset España.

Primero porque no se informa bien de todos los cambios, lo que provoca que los medios no podamos transmitirlo bien. Y creo que uno de las claves de su crisis de imagen y de audiencia es esta.

Ojo, todo el equipo es maravilloso y profesional. Lo que falla es la estrategia (que viene de las altas esfera) . Siempre prima el ocultismo antes que la información.

Y con ‘En el nombre de Rocío’ concretamente ha pasado algo parecido. Este programa es, para la audiencia, un acontecimiento. Mi deber como periodista especializado es informar de ello.

Normalmente, las empresas, distribuidoras, cadenas y plataformas dan acceso a los periodistas a sus productos antes de que los pueda ver todo el mundo principalmente para promoción. No es una cuestión de verlos por la cara y gratis, es que, al final, yo adelanto trabajo y es mejor para todos que se hagan artículos previos al estreno.

He de incidir aquí que yo jamás me he aprovechado de ninguna plataforma por ser periodista para verlas gratis. Las pago absolutamente todas. Todas. Creo que son productos de consumo que tienen un valor.

Curiosamente, por problemas con el banco, mi suscripción a Mitele Plus se canceló unas semanas antes del estreno de ‘En el nombre de Rocío’.

Mediaset no dio acceso a la prensa ninguno de los dos primeros episodios porque, dicen, no quieren que lo veamos gratis. Están en su derecho pero echan piedras sobre su propio tejado.

Yo, al final, he pagado una nueva suscripción. No me importa, obviamente, aunque decir que técnicamente está al nivel de HBO. Un día tiene anuncios, otros no carga bien, otro se cae…

Qué pena, sin embargo, que se trate así a esta serie documental porque, todo hay que decirlo, las dos primeras entregas son maravillosas.

Así es ‘En el nombre de Rocío’

Me quito el sombrero ante todos los que han participado en esta segunda entrega de la serie documental. Técnicamente es perfecta y sube la apuesta con respecto a la primera temporada.

No es sólo la protagonista hablando a cámara. El grafismo, el decorado (increíble), la fotografía, la luz, la edición y la riqueza de componentes externos (imágenes de archivo, entrevistas., banda sonora) que le dan más ritmo, hace de este un espectáculo televisivo de primera calidad.

Los que dicen que Rocío Carrasco vuelve a vender a su madre y a arrastrar su nombre, decirles que no, que se vean el documento. Tendrán que pagar, claro, y como muchos no lo harán y sólo se informarán por píldoras, seguirán criticando a la hija de Rocío Jurado.

Carrasco sólo rinde homenaje a su madre, siendo consciente de que está ahí sentada, para bien y para mal, por ser ‘hija de’.

La familia mediática de Rocío Jurado sí que lleva tiempo viviendo de ‘La más grande’ destrozando, si hace falta, a la hija de esta.

Ninguno de mi familia habría tenido lo que habría que tener para hacer lo que han hecho conmigo si mi madre siguiera viva. Lo han hecho y lo han hecho por detrás. Amador (Mohedano) ha filtrado información y luego lo ha negado. Estoy aquí porque es la única opción que me queda. Ellos han jugado con el silencio porque saben que nunca vas a hablar. Ya no hay más miedo. Yo no tengo que tener miedo. Ahora me siento fuerte, he perdido el temor, he perdido la prudencia mal entendida. He ganado muchas otras cosas. Esta la continuación de un proceso que comienza con la primera temporada y es la prolongación y es el continuar de ese proceso de sanación y de contar la verdad. La justicia es reparadora, la mayoría de las veces

Dijo Carrasco sobre su familia más famosa. Todos ellos, trabajadores de Mediaset, lo que, para Rocío, significa que Antonio David Flores “sigue trabajando en Mediaset” porque ellos son sus portavoces.

Todos tienen un fin común: hundirme y hacerme daño. Han hablado cosas que no son ciertas. Voy a hablar en el nombre de Rocío y en el nombre de Pedro Carrasco, que ha habido gente que ha hablado en el nombre de mi padre no contando la verdad

Es decir, que se prepare Raquel Mosquera, viuda de Pedro Carrasco, quién lleva años poniendo de poner a parir a Rocío Carrasco.

Carrasco habla, en el capítulo 0, de un manuscrito de Rocío Jurado que encontró una vez fallecida esta y por el que su hermana, Gloria Camila, la demandó para evitar que lo hiciese público.

Carrasco aseguró que ella no tuvo intención nunca de mostrarlo en el documental pero sí lo hizo en el juzgado. Es decir, que el procedimiento terminó en ese mismo momento.

En los primeros episodios, el gran perjudicado es Amador Mohedano, hermano y mánager de Rocío Jurado.

Para corroborar la versión de Carrasco, apareció brevemente en plató, Ana Iglesias, íntima amiga y albacea de la Jurado, quien, en una carta explicaba que Amador no tenía capacidad para hacer el trabajo de representante y menos para llevar las cuentas de su hermana.

En esa carta, Ana Iglesias confirmó que los hermanos de Rocío Jurado son ‘una jauría’ que no estaba de acuerdo con el testamento.

Una vez muere mi madre, estoy recogiendo sus cosas y encuentro un papel doblado en un cajón.

Se trataba de un testamento diferente al oficial.

En en capítulo 1 se repasaron los inicios de Rocío Jurado desde su infancia a su crecimiento como artista, dejando muy claro que cuando Amador fue su representante ella ya estaba en lo más alto.