Sexo, mentiras y vídeos filtrados: Santi Millán y la hipocresía de las redes sociales

Qué gracioso es ver a un famoso follando. Qué bueno es hacer memes en redes. Eso sí, luego lloramos por la mierda de sociedad que tenemos.

El 19 de de junio de 2022 se filtró un vídeo pornográfico en el que se veía al actor y presentador Santi Millán practicando sexo con una señora que no era su mujer.

De aquí hay mucha tela que cortar y a la vez ninguna. Cualquier cosa que se pueda decir al respecto debería ser obvia: que la intimidad es un derecho y que la filtración es un delito.

Sin embargo (y con angustia lo digo) necesito escribir sobre el tema porque yo mismo he caído en la trampa. Sí, lo admito: he sido un hipócrita y un imbécil.

Me meto en Twitter a media tarde, veo el vídeo y me estalla la cabeza: ‘¡Qué jugoso! ¡Qué divertido! ¡Voy a mandar enlaces a mis grupos de Whatsapp para comentarlo!’

Principio básico del cotilla: uno informa de un chisme ajeno por el puro placer de ser protagonista. Somos (soy) tan narcisistas que necesitamos ser el centro de una historia que ni si quiera es nuestra. YO soy el que te va a dar una noticia jugosa. YO soy el que te va a escandalizar ¡Qué error!

Cuando mis allegados han empezado a responderme y a comentar el vídeo de Santi Millán (que se borró a los 30 segundos) me he dado cuenta: había caído en la hipocresía y en la falta de empatía más absolutas. Cuando me he lamentado con una amiga (que me sentía culpable por compartir el vídeo) me ha respondió a carcajadas: “Pero Sergio, sí tú sólo han enviado el enlace de un tuit. Eso no es delito. Qué tonto eres”. Tonto, seguro que soy.

Sigo viendo las redes sociales y la culpa va a más. Los comentarios tienen dos vertientes muy claras. La primera la protagonizan aquellos que culpan a Millán de lo que ha pasado. Él (se ve) ha grabado el vídeo. ¡Que se joda por imbécil! ¿Perdón? Esto es lo mismo que decir: ‘Vas con minifalda y provocando que te violen’.

Repetimos por si alguien no lo sabe: vivimos en un estado de derecho que respeta nuestra intimidad. Puedo hacer lo que me dé la gana de manera consensuada. Si eso sale de mi esfera íntima sin consentimiento es un delito. Punto.

Pero claro, aún nos creemos que los famosos son seres inhumanos cuya función es entretenernos. No nos queremos comparar con ellos. Esto es como cuando a un asesino en serie le llamamos ‘monstruo’. Nota: los monstruos no existen. Etiquetamos así a los más crueles para deshumanizarlos, para que no tengan nada que ver con nosotros. Pero son seres humanos, nos gusten o no. Todos los son.

Santi Millán es una persona, no un meme; él, su amante, su mujer y sus hijos. Pero claro, es más divertido hacer chistes en redes. Hasta las narices estoy del: ‘Joder, que era una broma. Qué poco sentido del humor tienes. Todo te ofende’. Tal vez, el humor sea, a veces, un caballo de Troya para colarnos pensamientos arcaicos.

En segundo lugar, me ha sorprendido la actitud general que se ha tomado con respecto a Santo Millán y a ‘sus mujeres’. Twitter se ha llenado de chistes sobre la esposa ‘cornuda’ y sobre la posibilidad de que la amante vaya corriendo al ‘Deluxe’ a vender su historia. Sin embargo, mis amigas (mujeres de toda índole) sólo querían que el presentador de ‘Got Talent’ ‘las empotrase’.

Teniendo en cuenta que no existe un adjetivo masculino tan ofensivo como el de ‘puta’ (‘cabrón’ no tiene las mismas connotaciones y lo sabemos), podríamos decir que Millán no ha salido tan mal parado de la quema. Mentira. Es víctima de la violación de intimidad. Él, su familia y la chica con la que estaba (que como es anónima parece que no existe o que es, simplemente, un juguete sexual).

Todo esto coincide una semana después del estreno en Netflix de ‘Intimidad, una serie (ahora lo veo) tan necesaria como obvia (o no) sobre una política víctima de la filtración de un vídeo sexual (saludos a Olvido Hormigos).

Vemos esa serie y decimos que qué horror todo. Luego nos descojonamos de los gemidos de Santi Millán. Somos así de hipócritas. Yo el primero. Lo único que me puede consolar es pensar que el mundo no es como lo vemos en Twitter. Eso espero. No soy un monstruo.