‘Sálvame’: Alonso Caparrós hunde en la miseria a Kiko Hernández en una bronca sin precedentes

Kiko Hernández ha vuelto a crear broncas en ‘Sálvame’ pero esta vez ha metido la pata

El origen del conflicto hay que buscarlo en la llamada de Ortega Cano a ‘Ya son las ocho’ para pedirle a su hija, Gloria Camila, y a su mujer, Ana María Andón) que le dejaran en paz. Una escena tan grotesca que no tenía ni pies ni cabeza en la que el torero, en vez de hablar en privado con su familia, lo hace públicamente. Y todo para decir que no quiere salir en televisión. Incomprensible.

Al día siguiente, el 21 de junio de 2022, en `Sálvame’ estuvieron comentado esta escena y uno de los colaboradores más críticos fue Alonso Caparrós, que se preguntó que por qué el torero, Ana María Aldón y Gloria Camila no lavaban los trapos sucios en casa.

Esta afirmación hizo saltar a Kiko Hernández, que dijo hablar “como abogado del diablo”, poniéndose en la piel de Ortega Cano y dándole un zasca a Alonso: “¿Por qué tú no lo hiciste con tu familia?”.

Efectivamente , Alonso Caparrós, cuando comenzó como colaborador de ‘Sálvame’ protagonizó momentos verdaderamente grotescos con sus padres y su hermano.

De hecho, podemos decir que Caparrós consiguió ‘popularidad’ en ‘Sálvame’ gracias a esta polémicas que, por cierto, le dieron grandes beneficios económicos.

Aunque al principio Caparrós optó por dejar correr el comentario, minutos más tarde decidió lanzarse de cabeza y defenderse a sí mismo y a los suyos:

Lo de mi familia fue un episodio, he demostrado que no quiero vivir de eso como hace otra gente. He tenido los arrojos de sentarme aquí, pedirles perdón a ellos y hacerlo a través de un libro. No tiene nada que ver con lo que hacen los Cano, los Mohedano, etc.”.