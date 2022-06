Jorge Javier Vázquez, sin frenos en ‘Supervivientes’: de hundir a Olga Moreno a dar un discurso sobre Venezuela

Ni un día sin un comentario polémico de Jorge Javier Vázquez. Da igual el tema. Él siempre tiene que dar la ‘campanada’

El 23 de junio de 2022, el presentador volvió a ‘lucirse’ en la gala de ‘Supervivientes 2022’. Tuvo varias polémicas.

Recordemos que el día anterior se estrenó el ‘Sálvame Mediafest’, especial musical del programa de las tardes de Telecinco en el que los colaboradores cantaban junto a varios artistas conocidos.

Rocío Carrasco apareció dándolo todo y actuando en directo, en el que fue uno de los platos fuertes (y más comentados) de la noche.

Pues bien, al día siguiente, en la gala de ‘SV 2022’, Jorge Javier contó algo bastante delicado que tenía que ver con Carrasco y con Olga Moreno, exmujer de Antonio David Flores ( padre de los dos hijos de la primer) y cuidadora de David Flores, hijo de Rocío Carrasco.

El presentador entonó unas palabras muy directas hacia Olga Moreno por una instantánea que había subido a sus redes sociales:

Con las docuseries he aprendido muchísimas cosas, las cosas no suceden de manera casual, ayer Rocío Carrasco estaba en esta cadena preparando su interpretación en la noche en el Mediafest y se la veía pasándoselo muy bien y que curiosidad que ayer que Rocío estaba pasándoselo bien, la ganadora de ‘Supervivientes’ del año pasado colgaba una foto en Instagram con el hijo de Rocío Carrasco.

Se llama violencia vicaria.

La otra polémica de la noche la protagonizó Kiko Matamoros quien, desde Honduras, tuvo un enfrentamiento con su compañera Mariana y le soltó un comentario racista e inoportuno, dando a entender que todos los venezolanos eran iguales.

Ante esto, Vázquez, desde el plató, explotó:

Me empieza a dar bastante vergüenza ajena cuando lo escucho porque.. Ya sabemos que la gente de Venezuela lo está pasando mal, pero lo que a mí no me gusta es que se hable con tanto desprecio de ese país porque hay gente viviendo allí, hay gente que ama ese país y está viviendo allí, y que ya bastante está sufriendo como para que nosotros encima utilicemos el reproche de ‘esa Venezuela’. O que… un abrazo muy fuerte para todo el pueblo de Venezuela y ojalá salgáis adelante lo antes posible.

Kiko, avergonzado, pidió disculpas:

Quiero pedir disculpas al pueblo de Venezuela. He tenido una salida de banco muy absurda, imbécil, simple y demagógica. Lo mismo que un venezolano no representa a un país, mis palabras no representan a nada ni a nadie. Perdón sincero a la colonia venezolana que hay en España y al pueblo venezolano en general. De verdad que lo siento. Hay sido una idiotez y espero no repetirla»