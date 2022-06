‘Sálvame’: así es la guerra interna (y salvaje) entre Lydia Lozano y Rocío Carrasco

Rocío Carrasco no es la niña bonita de ‘Sálvame’. De hecho, cada vez cae peor a los colaboradores. Que se lo digan a Lydia Lozano.

Recordemos que el 22 de junio de 2022 se estrenó el ‘Sálvame Mediafest’, especial musical del programa de las tardes de Telecinco en el que los colaboradores cantaban junto a varios artistas conocidos.

Rocío Carrasco apareció dándolo todo y actuando en directo, en el que fue uno de los platos fuertes (y más comentados) de la noche.

Rocío no es colaboradora del programa pero sí un rostro muy ligado a La fábrica de la tele (la productora del show) después de la emisión de su docuserie.

Y aunque en Telecinco se está intentando clamar el tema de Rocío Carrasco para que no forme tanta polémica como antes (la segunda parte de la docuserie se ha ‘escondido’ en la plataforma de pago, por ejemplo), en ‘Sálvame’ le siguen rindiendo pleitesía a la hija de rocío Jurado, de ahí su participación en el ‘Sálvame Mediafest’.

Pero el 28 de junio de 2022, el reportero Sergi Ferré arrancó ‘Sálvame’ informando sobre unas supuestas traiciones entre los colaboradores que actuaron en el ‘Sálvame Mediafest’, señalando en primer lugar a Lydia Lozano, quien criticó a Rocío Carrasco y su participación en el evento musical.

Según se supo, Lydia le dijo a uno de los jefazos de la productora, Óscar Cornejo:

Lydia apuntó que:

Yo nunca he trabajado con Rocío Carrasco. Tampoco entendí por qué desfilaba en la ‘Sálvame Fashion Week’. Es como si me dicen que viene Joaquín Prat al ‘Sálvame Mediafest’, diría lo mismo y lo adoro.

Hay muchos otros compañeros con los que llevábamos mucho tiempo y no cantaron. Para mí era un festival de ‘Sálvame’.

Alegaba Lydia a la vez que resaltaba que Carrasco no era parte de los colaboradores, algo que Gemma López aprovechó para asegurar que Lydia nunca ha soportado a Rociito.

Entonces, Lydia sacó todo el odio que llevaba dentro:

Yo lo he pasado muy mal, a mí Fidel Albiac me ha demandado muchas veces, yo eso no lo puedo olvidar.

Yo no puedo entender que me demande Fidel Albiac y aparcamos los juicios y aquí paz y después gloria