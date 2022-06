En ‘Sálvame’ se vengan de Víctor Sandoval por sacar a la luz las trampas oscuras del programa

¿Víctor Sandoval es víctima o se lo hace? ¿Realmente está tan mal como dice o es una forma de llamar la atención?

Fue uno de los momentos más llamativos e incómodos que se vivió el 29 de 2022 durante la segunda entrega del ‘Sálvame Mediafest’.

El colaborador Víctor Sandoval cantó ‘Te quiero más’ con Fórmula Abierta, un temazo que hizo bailar a toda una generación en las noches de verano. El grupo, formado por Mireia, Geno y Javián, ha quiso dedicarle la actuación a su cuarto integrante, Álex Casademunt, que falleció hace un año y cuatro meses en un accidente de tráfico.

Pero en ese momento tan emocionante, Sandoval, como siempre, tuvo que dar la nota y querer ser protagonista. Primero, el colaborador se enfrentó a María Patiño de manera insensata.

Víctor dijo que a sus compañeros no se les escuchaba cantar tanto como a él, algo que molestó mucho a María Patiño. La presentadora de ‘Socialité’ le echó cara que ataque a los demás de esa manera, cuando todos siempre le apoyan.

Víctor se hizo la víctima y le dijo a Adela González, la presentadora:

Adela, ¿cuántos días me has visto en el diario desde el 20 de mayo? Ni uno, ¿no?

No lloro, no. Pero es que encima de que vengo a trabajar, pues agradezco que puedo venir un día a trabajar.

De esta manera, el tertuliano criticó una vez más la falta de minutos que tiene en televisión y más concretamente en ‘Sálvame diario’.

Al día siguiente, Víctor no fue a trabajar y desde ‘Sálvame’ aseguraron que se había negado a ir aunque le habían convocado.

Kike Calleja, reportero del programa, se acercó a casa de Víctor, quién salió llorando y muy cabreado:

Terelu Campos le paró los pies y le dijo:

Él lo ha negó, aunque luego reconoció que tenía el móvil en modo avión.

Adela González le comentó a Víctor que la primera norma para que te ofrezcan trabajo es tener el móvil encendido, un comentario que le sentó muy mal al colaborador.

Adela, llevo en esto mucho más tiempo que tú y nunca jamás he tenido móvil cuando empezaba y me localizaban. (…) Me acabas de dar otra host** donde tengo la cara dolorida y eso no se puede hacer.