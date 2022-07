Rocío Carrasco liquida a Raquel Mosquera: “Ella sabe cuánto bebió mi padre porque ella se lo servía”

Empieza la sangría. Rocío Carrasco está tirando de la manta en la segunda parte de su docuserie y la primera gran víctima es Raquel Mosquera, viuda de Pedro Carrasco, padre de Rocío.

Por fin hay algo ‘jugoso’ que contar de ‘En el nombre de Rocío’, segunda parte de la docuserie sobre Rocío Carrasco estrenado exclusivamente en MiTele PLUS (plataforma de pago de Mediaset España) .

Tran un capítulo 0 muy potente (sobre todo a nivel visual y narrativo) los episodios 1 y 2 eran más bien documentos nostálgicos sobre Rocío Jurado y su primer marido, Pedro Carrasco.

Rocío Carrasco contaba la historia de sus padres y poco más pero ha sido en el capítulo 3, emitido el 1 de julio de 2022, cuando ha empezado lo que prometía: la venganza de Carrasco contra su familia mediática, la misma que lleva años viviendo de criticarla.

La primera gran víctima ha sido Raquel Mosquera, viuda del padre de Rocío, Pedro Carrasco.

Según ha contado Mosquera durante muchos años, antes de morir Pedro, este tuvo una conversación con su hija porque no le gustaba su nueva pareja, Fidel Albiac.

Tras un año sin hablarse, Rocío recibió a su padre y a Mosquera en su casa de Valdelagua para hacer las paces pero según ha repetido en multitud de ocasiones la peluquera, su entonces marido , tras discutir con su hija, salió de la casa exclamando lo siguiente: «A esta hija de puta no la vuelvo a ver en la vida» y abandonó el lugar «haciendo eses» con el coche.

Rocío, en la docuserie (ya habló brevemente de ello en la primera parte) ha abordado esa conversación que tuvo con su padre y ha desmentido la versión de Mosquera (quien, por cierto, ha contado varias versiones de la historia a lo largo de los años).

Primero, según Carrasco, quién le ‘obligó’ a tener esa conversación con su padre fue Fidel y, al final, todo salió bien:

«En esa conversación hablamos lo que teníamos que hablar y salió sabiendo lo que tenía que saber. Todo el resto que se ha dicho es mentira.

Según relata la hija de ‘La más grande’, su padre salió de su casa «pidiéndole disculpas a Fidel por si había actuado de mala fe con él. Le dijo que al final tendría que besar por el suelo que él pisara».

La pregunta es: ¿Es verdad que Pedro Carrasco salió de aquella casa haciendo eses con el coche?

Rocío Carrasco lo dice bien claro:

Además, Rocío asegura que la actitud de Mosquera con ella cambió tras la muerte de Pedro Carrasco ya que fue (Raquel) ‘aconsejada’ por Antonio David Flores.

De la viuda de su padre, Carrasco asegura:

No tiene escrúpulos. No tiene ningún tipo de sentimiento hacia esa persona que fue su marido, porque si los tuviera no habría hecho conmigo lo que ha hecho.

No sé si será provocado por su situación, pero ella conmigo no ha tenido ningún tipo de deferencia ni respeto hacia mi persona.

Si no dice ese tipo de cosas no va a ningún sitio y tiene que seguir viviendo del difunto. Es una más que se pone a chupar sangre.

Ella se porta de una manera muy zafia, lo que pasa que ella tiene un interés y tiene que seguir abonándolo, porque sabe que, si no, no tiene ningún interés mediático, porque no es nada ni nadie, desgraciadamente. Ella se pone del lado del ser.