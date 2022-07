Rafa Mora destapa el juego sucio de los directores de ‘Sálvame’ y sufre graves consecuencias

Rafa Mora ha mordido la mano que le da de comer ¿Valentía o estrategia barata?

El 3 de julio de 2022, Kiko Matamoros fue expulsado de manera definitiva de ‘Supervivientes 2022’. Teniendo en cuenta que era el concursante más caro (el que más cobraba) y la supuesta gran apuesta de la edición, muchos se sorprendieron.

Pero la expulsión tiene su lógica. El colaborador de ‘Sálvame’ ha sido una decepción absoluta. Casi no ha actuado o participado. Sólo en los directo- y no en todos- ha dado espectáculo televisivo. Eso sí, a veces metía tanto la pata que se convertía en un racista misógino.

Anabel Pantoja, en cambio, y le pese a quien le pese, es la única que está manteniendo el show.

Hasta los íntimos amigos de Matamoros lo han tenido muy difícil a la hora de defender al colaborador. Incluso su novia, Marta López Álamo, no ha sido la mejor para dar la cara por él en plató (enseguida se enfadaba por cualquier cosa y se iba en directo).

El lunes 4 de julio de 2022, en ‘Sálvame’ se debatieron los distintos motivos por los que Matamoros había sido expulsado.

Rafa Mora, íntimo amigo de Kiko, decidió meterse en un señor jardín y atacar directamente a sus jefes:

Voy a decir una cosa que sé que a más de uno y a más de una le va a escocer. Belén Esteban se quejó de cuando estuvo en ‘GH VIP’, pero creo que es la primera vez que una persona recibe el peor trato en la historia de la televisión. No hay nadie al que se le haya tratado peor. Si yo fuera él me pensaría volver porque esto es territorio hostil. Si Kiko no viene aquí a trabajar siempre lo puede hacer a otros sitios

Ya lo habéis conseguido, ya lo han echado. Lo habéis echado. No me gustaría decir todo lo que opino por Kiko. Hablo de la línea editorial de este programa. Algo generalizado. No quiero seguir hablando

He sido una de las personas más valientes de las que ha pasado por este plató a la hora de focalizar dónde ha estado el problema de su expulsión. La línea editorial de este programa ha conseguido que haya sido expulsado. No voy a volver a hablar de este tema. Yo tengo el valor de reconocerlo. Si me tengo ir de aquí lo haré con la cabeza muy alta.