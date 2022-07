‘Sálvame’: Ortega Cano llama en directo para insultar y amenazar pero hace el ridículo

José Ortega Cano dice que él no quiere saber nada de la prensa rosa pero no para de llamar a los programas para alimentarles. Este señor parece haber perdido el rumbo y lo que ocurrió el 5 de julio de 2022 en ‘Sálvame’ lo demuestra

La guerra entre Ana María Aldón y Gloria Camila (esposa e hija respectivamente del torero José Ortega Cano) es pública y lucrativa. La primera vendió una exclusiva sobre ello además de hablarlo en ‘Viva la vida’ mientras que la segunda le respondía en ‘Ya son las ocho’.

El 5 de julio de 2022 se habló de que tanto Ana María como Gloria Camila habían estado juntas en casa de Ortega Cano para limar asperezas.

Ante esta información, Kiko Hernández, en ‘Sálvame’, estalló contra el diestro:

Y Ortega dio la cara pero de una manera muy ‘particular’. Tras esperar una pausa publicitaria eterna, el diestro tomó la palabra para decir que estaba “harto de tantas mentiras”.

El torero, a gritos, amenazó a los colaboradores y a todos los que “hablen mal de él sin razón alguna”. Además, dijo que ni su mujer ni su hija se habían reunido en su casa ese fin de semana.

Terelu Campos, que ese día presentaba ‘Sálvame’, le preguntó a Ortega Cano si le tenía que llamar de usted y él gritó:

¿Cómo no me vas a llamar de usted después de cómo me has puesto?

¡Estoy harto, no aguanto más! Voy a poner a los abogados que sean necesarios contra las personas que estén en contra mía