Acoso y tragedias: la triste historia de Manuel Zamorano, el ganador drag del ‘Sálvame Mediafest’

‘La noche Drag’ del ‘Sálvame Mediafest’ fue una pasada. Un evento que lideró la noche del miércoles 6 de julio de 2022 y que el programa aprovechó apra hacer un emotivo homenaje, al día siguiente, a su flamante ganador: el peluquero de los famosos, Manuel Zamorano.

Aunque el ‘Sálvame Mediafest’ no comenzó muy bien y en sus dos primeras entregas (durante el prime-time de los miércoles’) vimos un espectáculo demasiado cutre, barato y caótico.

Pero el 6 de julio de 0222 todo cambió cuando se sacaron de la maga ‘La noche Drag’ coincidiendo con el inicio de las fiestas del Orgullo Gay en Madrid. Muchos dijeron que podía ser un fracaso por ser un programa con temática queer en abierto.

Pues ese día, el ‘Mediafest’ triunfó con un 14,7% de cuota de pantalla. Fue un show divertido, quizá algo demasiado frívolo, con muchos colaboradores jugando a los disfraces sin tomarse muy en serio la cultura drag pero, aún así fue entretenido y sorprendente.

Y el ganador fue Manuel Zamorano , peluquero de las estrellas que trabaja mucho para ‘Sálvame’.

El peluquero se transformó en Samanta Zamorana gracias a su madrina Shiky, un sueño que llevaba mucho tiempo sin cumplir.

Acompañado de la canción ‘No me mires’ de Mecano comenzó su performance con una gran interpretación y una larga capa blanca que cubría su cuerpo. En cuanto la música cambió a ‘Primaveras en el pelo’ de El arrebato y Miguel Poveda, el participante cambió totalmente de registro.

El peluquero asombró al público y a los televidentes con una clase de flamenco drag, lleno de brillos y sin ropa se hace con todo el escenario. Para terminar con unos pasos muy sensuales con ‘Let’s have a kiki’, recibió el aplauso de todos los invitados.

Era el mejor y ganó. Y nos emocionó a todos cuando, tras su actuación, Zamorano dijo:

Tenía este sueño desde muy joven, creo que nunca me atreví ni a maquillarme ni a ponerme todo esto por miedo al qué dirán, pero gracias mama. Por ti estoy aquí.

Al día siguiente, Zamorano visitó el plató de ‘Sálvame’ de nuevo vestido de drag y orgulloso por lo conseguido. El programa quiso charlar con el peluquero sobre su dura infancia y lo mal que lo había pasado en muchos momentos por su condición sexual.

Mi padre murió y yo nunca le dije que era gay. Mi padre murió y un día antes le dijo a mi madre: ‘yo creo que Raúl y este no son compañeros de piso’, pero yo nunca se lo dije a mi padre. A mi madre sí, al final, con mi pareja intentábamos normalizarlo y ella se adaptaba a nosotros

Para mí, venirme a Madrid fue una liberación. Yo decía: ‘voy por la calle y nadie me insulta, nadie me mira. Yo en el pueblo nunca tuve amigos, lo que yo tenía era amigas… y el problema era que si eras niño y tenías amigas ya no eras normal.