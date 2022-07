Adiós a Raquel Mosquera: Rocío Carrasco destapa su gran mentira y explota Telecinco

Raquel Mosquera está hundida. Ya no se sostiene su discurso contra Rocío Carrasco pero aquí hay un tema de responsabilidad por parte de Telecinco que debería tenerse en cuenta.

Ya se puede ver el cuarto episodio de ‘En el nombre de Rocío’, segunda parte de la docuserie sobre Rocío Carrasco estrenado exclusivamente en MiTele PLUS (plataforma de pago de Mediaset España) .

Tras un capítulo 0 muy potente (sobre todo a nivel visual y narrativo) los episodios 1 y 2 eran más bien documentos nostálgicos sobre Rocío Jurado y su primer marido, Pedro Carrasco.

En el tercero ya empezó, Rociito a meterse en materia, arrancando así lo que prometía: la venganza contra su familia mediática, la misma que lleva años viviendo de criticarla.

La primera gran víctima ha sido Raquel Mosquera, viuda del padre de Rocío, Pedro Carrasco.

Ya en el capítulo 3, Carrasco contó cómo fue la última vez que vio a su padre. Mosqyuera siempre aseguró que en esa charla, su marido terminó insultando a su hija, algo que esta desmiente.

Tras este capítulo, Mosquera apareció en ‘Viva la vida’ muy atacada y destrozando, otra vez, a Rocío Carrasco.

Hay que tener en cuenta que Raquel sufre de un trastorno mental. Exponerse y exponerla así en televisión no es lo más ético…

Tras el tercer capítulo de la docuserie, Mosquera se quejóde que Rocío Carrasco había insinuado que ella (Raquel) había ejercido la prostitución. Mentira.

Lo que dijo Rocío en su docuserie fue:

Tiene que contar su historia . Cuando vivía en Alemania, cuando sus padres se tuvieron que venir de Alemania con ella muy pequeña… Ella tiene que contar muchas cosas de su vida. Tiene que contar de su vida, no de la memoria de los demás, que la memoria de los demás es de los demás, ella tiene una suya propia.

Esto es lo que interpretó Raquel Mosquera, tal y como escribió en su Instagram

No se puede ser más tonta, cortita y mala persona.

Para decir o insinuar, no sé qué es peor…….que yo ejercí la prostitución en Alemania.

¡Ya os vale!. Pero cuando se miente y no se contrastan las informaciones suele ocurrir estas cosas. Ya no saben que decir o inventar para desprestigiarme y desacreditarme.