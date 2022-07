Miedo en ‘Sálvame’: la sucia bronca entre Rafa Mora y Carlos Lozano es mucho más grave de lo que nos cuentan

Masculinidad tóxica en estado puro. Eso es lo que vimos el 7 de julio de 2022 en ‘Sálvame Sandía’, el último invento de Telecinco que está siendo un lastre.

Ya lo adelantamos en Periodista Digital , ‘Sálvame Sandía’ es lo peor que le ha pasado a Telecinco en mucho tiempo.

Tras la cancelación de ‘Ya son las ocho’, Telecinco empezó a emitir ‘Sálvame sandía’. El lunes 4 de julio, el espacio de La Fábrica de la Tele volvió a convertirse en telonero de ‘Informativos Telecinco 21:00’ con una versión renovada que aprovechaba el comienzo del verano y todo lo que ocurre en esta esperada estación para llevar sus contenidos al ‘Universo ‘Sálvame’’. El resultado, aterrador.

Y es que el formato en sí es cutre e incómodo de ver. Primero, poner al frente de la sección a Carlos Lozano es un error incomprensible que, tal vez, tenga su explicación en que la productora La fábrica de la tele le ‘deba’ algo al presentador (¿Puede que tenga algo que ver con ‘La operación Deluxe’, la trama de espionaje ilegal a más de 40 famosos que ha salpicado a la empresa?).

Y es Lozano, con esa agresividad tan suya, el que volvió a demostrar, el 7 de julio de 2022, que no debería haber vuelto a la tele.

Ese día Carlos Lozano y Rafa Mora protagonizaron un momento de lo más tenso en ‘Sálvame Sandía’.

El presentador le quiso dar un consejo a su compañero, que el extronista no se tomó nada bien y terminaron a gritos.

Carlos le dijo:

Lo que tienes que hacer es no decir lo guapo que eres, te lo tienen que decir a ti, no decirlo.

A Rafa Mora le respondió aludiendo a que se le veía con mucho calor en la playa desde la que estaba haciendo el directo:

A partir de este momento, la bronca ha ido a mayores. El presentador de ‘Granjero busca esposa’ se cabreó mucho y no paró hasta que llegó la publicidad.

¡Tú sí que eres un búfalo por cómo hablas! Tú sí que eres tonto . Cómo quieres que no sude en una playa llena de gente con la humedad que hay

Terelu Campos, presentadora de ese día, estaba tan incómoda que les dijo:

Pero los ‘gallitos’ no paraban de insultarse.

Tú no eres nadie. Para lo que has quedado tú, que no eres nadie.