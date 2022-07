Pantoja, los eufemismos y la “raza de los mariquitas”: ¿Los famosos deben salir del armario?

Isabel Pantoja es “una más de ustedes”; del colectivo LGTBIQ+, se entiende. ¿Qué significa esto? ¿Ha salido del armario? ¿Es simplemente una diva que defiende los derechos de su público? ¿Es importante que lo diga?

Que le dieran el premio Mr.Gay 2022 a Isabel Pantoja tiene sus pros y sus contras. A favor, decir que a cualquier minoría siempre le viene bien la repercusión mainstream . Que alguien tan conocido se vincule al colectivo nos pone en el mapa y es importante.

Por otro lado, de personaje ejemplar dentro del colectivo queer, Pantoja tiene poco. De nuevo abrimos el melón del tipo de iconos que creamos los homosexuales. La semana pasada, Ylenia Padilla, la misma que ha cantado y ha sido aplaudida en el Orgullo, quería fusiles para “matar maricones”. Mario Vaquerizo también ha sido ‘un referente’ y es el primero que se ríe de las luchas del colectivo.

¿Los premios y los reconocimientos LGTBIQ+ han se ser recibidos sólo por personas del colectivo? No tiene por qué, lo que sí es preferible es que sean personas que sumen, no que resten.

Rocío Jurado, en los ochenta, se refería a nosotros como “la raza de los mariquitas”, sus niños adorados, quiénes, castigados por la sociedad, encontraban refugio en la música, los ademanes y los brillos de su diva.

Esa ignorancia bienintencionada es lo que pude percibir el viernes al ver a Pantoja en el escenario de Mr. Gay. La arrogancia de una ‘reina’ ante sus súbitos.

A ver si queda claro: los homosexuales no somos mascotas, ni una raza aparte. Hasta las narices estoy de la condescendencia del “tengo un amigo gay. Qué tolerante soy”. Mira no, eso es homofobia, bonita.

Cuando Pantoja dijo lo de “soy una más de ustedes”, me pareció más un “hola, soy aliada porque me dais de comer” que un “soy bisexual”.

Los eufemismos ya no me valen. Cada uno tiene derecho a su intimidad, a no salir del armario si no quiere pero somos un colectivo marginado, no podemos olvidar eso.

Nos guste o no, todos, como individuos, tenemos una responsabilidad social. La única forma de luchar contra la homofobia es visualizándonos. Lo que no se pronuncia no existe. Nosotros existimos, tenemos que nombrarnos Que una señora juegue al despiste y a la ambigüedad en pleno acto reivindicativo (lo mismo hizo Chanel dos días antes) no me parece lo más progresista del mundo. Ah, Pantoja y progreso…. Qué tonterías digo…

Pantoja es un icono musical adorado por parte del colectivo (de las artistas más imitadas en el universo drag) de la que siempre se ha especulado sobre su orientación sexual. Ahora vienen los de: “Si lo de la Panto y lo de María del Monte ya se sabía. ¿Qué más da si lo dicen o no?”. Importa, de verdad que sí.

Que Isabel Pantoja no quiere ser clara, bien por ella. Eso sí, conmigo que no cuente como mascota. No soy un chihuahua.