En ‘Sálvame’ se vengan de Paz Padilla al descubrir que tiene nuevo novio

En ‘Sálvame’ han roto el silencio sobre Paz Padilla y han hablado de la que fue presentadora a propósito de unas fotos que se han publicado de la humorista con un nuevo novio.

Tras ser despedida de Mediaset y regresar a la empresa bajo amenaza de demanda, en ‘Sálvame’ había un pacto de silencio para no mencionar a la que fue presentadora del programa durante años. Pero esto cambió el 13 de julio de 2022 cuando Paz Padilla fue noticia de la prensa del corazón.

El nuevo novio de Paz

Paz Padilla ha conseguido encontrar el amor de su vida tras dos años de la muerte de su marido, Antonio Vidal. El afortunado es el fotógrafo Fran Medina. Son varios los medios de comunicación que han expuesto a la nueva pareja mediática, como es el caso de la revista Semana, donde aparecen en portada dándose, aparte de un buen remojón, un tremendo beso.

Aunque, otras fuentes informan de haberlos visto muy acaramelados en otras ocasiones, como en las playas de Zahara de los Atunes o en los pantanos que hay cerca de la Comunidad de Madrid.

Se intuye que llevan saliendo poco tiempo, desde las pasadas navidades del 2021, cuando Fran Medina se ofreció a fotografiarle para la presentación de la nueva colección de No Ni Na, la firma que Paz Padilla creó junto a su hija, Anna Ferrer.

Así afrontaron la noticia en ‘Sálvame’

Aunque pensábamos que no se iban a atrever a hablar del asunto, el 13 de julio de 2022, Terelu Campos (presentadora ese día) arrancó ‘Sálvame’ diciendo:

Es la sorpresa del día. Paz Padilla está de nuevo enamorada. Una portada de la presentadora besándose con el fotógrafo Fran Medina confirmaría que ha rehecho su vida prácticamente dos años después de la muerte de su marido.

Terelu fue precavida con el tema:

Tengo que deciros que me pone especialmente contenta ver a Paz feliz. Creo que es un paso adelante en su vida. Me he llevado una sorpresa porque no sabía nada Después de dos años de todo lo que ha pasado en la vida de Paz que ha sido muy duro verla sonreír enamorada es lo mejor que podemos ver.

Matamoros añadió:

Me alegra mucho que esté ilusionada y tenga motivos para sonreír y que ironía porque a Paz que los fotógrafos le han dado calambre toda la vida no sé ahora qué opinión tendrá de ellos

Kiko Hernández, sin embargo, dio una de cal y otra de arena. Primero, dijo:

A mí me alegra ver a Paz feliz. Él es fotógrafo pero no es paparazzi. Es fotógrafo como hobby. He escuchado un debate esta mañana que me ha parecido muy ridículo en un canal de TV donde decían que era muy pronto. Si no tenéis información no habléis. Pero ponerte a debatir si una mujer puede rehacer su vida dos años después. Como si pasan dos meses. Ella tiene derecho a ser feliz como le da la gana

Sin embargo, Kiko dijo:

No me extraña que Paz se haya enfadado porque esa foto no la defiende nadie porque sale muy mal y Paz, que está con todo ese rollo sano, parece gorda. Está muy mosqueada.

Así fue el despido de Paz Padilla

El 1 de marzo de 2022, se confirmó que Mediaset había despedido a Paz Padilla después de que esta abandonase su puesto de trabajo el 20 de enero de 2022 tras una monumental bronca con Belén Esteban.

La de Paracuellos se enfrentó a la humorista por el tema de las vacunas contra el coronavirus e insinuó que Paz no se había vacunado.

En un comunicado oficial, el grupo de comunicación puso como excusa para el despido, el hecho de que Paz abandonase su puesto de trabajo hora y media antes de que acabase el programa, algo sorprendente si tenemos en cuenta que, cada día, colaboradores y presentadores de ‘Sálvame’ se marchan enfadados por cualquier cosa y no les despiden por ello.

Paz demandó entonces a la empresa por despido improcedente. Y aquí está el truco.

El 10 de junio de 2022, el grupo de comunicación lanzó una nota de prensa en la que informaba que había retomado la relación laboral que le unía con Paz Padilla, y que se mantendrá en los mismos términos que la humorista andaluza firmó unos meses antes de su despido ese mes de enero.