Ana María Aldón y José Ortega Cano se hunden mediáticamente: confesiones íntimas y agresiones familiares

Ana María Aldón está hundida pero cuánto peor está más dinero gana y más popular es. El fin de semana del 15 al 17 de julio de 2022, la mujer de José Ortega Cano fue protagonista absoluta de Mediaset pero con un gran coste familiar y personal.

Que Ana María Aldón y José Ortega Cano llevan viviendo una crisis matrimonial muchos meses no es un secreto. Que gran parte de la culpa la tiene la familia del torero y, en especial, la hija de este, Gloria Camila (quién ataca a su madrastra siempre que puede en TV).

Aldón se hunde en ‘Déjate querer’

Aldón, además de dar varias exclusivas sobre el tema y hablar en el programa en el que trabaja ‘Viva la vida’, dio un golpe en la mesa el 15 de julio de 2022 en ‘Déjate querer’, en una entrevista en la que no se mordió la lengua.

Entre otras cosas, y llorando, Ana María le dijo a Toñi Moreno:

Yo no estoy enfadada, estoy triste por una acumulación de cosas que pasan, algunas que salen, otras que no salen afortunadamente. Hay situaciones que se podrían evitar y no se evitan. Cuando se pasan ciertos límites hay que retirarse, que es lo que he hecho yo y reflexionar, aunque ya te digo que he reflexionado poco porque a mí la tristeza me bloqueó de una manera… Esto no ha pasado nunca. Es la primera vez que yo tengo una crisis y que tomo una decisión, la de salir de la casa y ocultarme, no querer saber nada de nada. No porque no quiera, sino porque no tienes capacidad ni ganas de levantarte. Es mi marido quien debería haber puesto límites. Pienso que podría haber habido soluciones. Para mí, algo importante, hubiese sido que dijera ‘esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no’. Es lo mismo que pido yo a mi familia sobre él.

Cosas que pasan en el ámbito familiar y que, bajo ningún concepto, no voy a volver a permitir a nadie. ¿Qué te humillen y que lo permitan?. Faltas de respeto… Me han faltado el respeto y me han humillado y Ortega Cano lo ha consentido. Estoy en ese momento en el que tengo que decir qué hago con mi vida. Yo no he sido lo más importante (en mi vida) porque si no, no me encontraría en la situación en la que me encuentro. He tocado fondo Toñi. Ella ya está criada y sabe defenderse en la vida, pero mi niño me necesita mucho. Tiene nueve años y no se merece que su madre le abandone y tengo que seguir luchando. Aunque no te guste la vida que tengo, lo que quiero es seguir viviendo y las ganas por vivir. No mantengo relaciones íntimas con él desde más de un mes. No me siento deseada por él. El deseo pasa por un segundo plano. Ortega nunca me ha tratado mal. Me han tratado mal otros.

La conductora del formato de Bulldog TV le preguntó si verdaderamente a ella le gustaría arreglar las cosas con la hija del extorero, pero su respuesta dejó claro que la colaboradora tiene más problemas con la gaditana que viceversa:

Es difícil porque no todo se sabe.

Un familiar de Ortega Cano agrede al equipo de ‘Viva la vida’

Al día siguiente, la familia de Ortega Cano demostró que, realmente, Ana María tiene razón.

El reportero de ‘Viva la vida’, Sergio Silva, junto con su cámara intentaron hablar con el hermano de Ortega Cano tras emitirse la entrevista de Aldón en ‘Déjate querer’ pero el hombre gritó:

Estoy muy cabreado hoy. ¡Quiero que te vayas de aquí! Vete a tomar por culo, […] al final vas a hacer que me cabree. Que te vayas de aquí, que esto es privado! ¿Vale?

El hermano de Ortega Cano cogió una barra de hierro y arremetió contra el reportero al grito de :

¡Que te mato!

Y mientras, Ortega Cano se limita a llamar a programas de Telecinco diciendo que le dejen en paz, que él no ha hecho nada. Que se lo diga a sus familiares…

Ana María Aldón en ‘Viva la vida’

Ese mismo día, Aldón volvió al plató de su programa, ‘Viva la vida’ y habló de su entrevista en ‘Déjate querer’ y la presentadora, Emma García le dijo:

Para mí ha sido una entrevista complicada. Entrevistar a una persona que no se encuentra bien pero que quiere responder me ha sido difícil de interpretar. Pero he entendido que no estás en tu mejor momento. Pero estás luchando por estar luchadora y guerrera. Has hecho un enorme esfuerzo por estar aquí como colaboradora, podrías no haber venido pero has sido valiente y has dado la cara

Y para terminar, García le dijo a su colaboradora algo sorprendente:

Ojalá cuando te recuperes, en otro programa, que estaremos más adelante, volvamos a reencontrarnos y podamos hablar de todo. Ahí podrás ser contundente, clara… Como eres tú, si te sirve de algo, a mí no me has defraudado.

¿”En otro programa que estaremos más adelante”? ¿Esto significa que tras el final de ‘Viva la vida’ (que se despide el 24 de julio de 2022) volverá Emma con sus colaboradores en un nuevo formato?