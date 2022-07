Jorge Javier Vázquez hace el ridículo más soberano: defiende al PSOE de la peor manera posible

Jorge Javier Vázquez se queja de la manipulación periodística. Él, el presentador de ‘Sálvame’ dando lecciones. Todo muy normal.

El 20 de julio de 2022 Vázquez escribió en su blog de Lecturas un post cuyo titular era el siguiente: ¿Están muertos los debates políticos en televisión?

Em presentador aprovechaba el ejemplo de los debates políticos radicalizados para hablar de las elecciones de 2023 pidiendo que, por favor, la gente no votase a la oposición por lo que digan cuatro contertulios, si como los únicos que manipulasen fuesen los de derechas.

¿Están muertos los debates políticos en televisión? No sé si tanto, pero que están a punto de convertirse en enfermos terminales sí. Llevan buscándoselo desde hace algunos años, pero, tal y como están planteados en la actualidad, no son sostenibles. Un presentador, dos tertulianos de derechas y dos progresistas y venga, a enzarzarse. Poco criterio, poco análisis, poco debate y mucha mentira de por medio. Mucha trampa, mucha manipulación. Los que mejor la ejercen son los de la ultraderecha. Y escribo ultraderecha porque hay poco tertuliano de derechas. Se empeñan en atemorizarnos con la llegada del Apocalipsis. Y claro que España no es Jauja, pero es insoportable que retuerzan la realidad para abonar un panorama sombrío y que los ciudadanos vayan a las urnas a votar empujados por el miedo.

Se avecina un año complicado. En las próximas elecciones deberíamos elegir un modelo de país y no caer en las estrategias de los cuatro mandamases que desde despachos perpetúan la idea de un estado que sigue beneficiando a muy pocos. No estaría de más que, pasado el verano, no viéramos a algunas caras destruyendo al Gobierno y alabando sin concesiones a la oposición. Y a la inversa. No hace falta dar nombres, todos sabemos de quiénes estamos hablando. Se impone limpieza. Y todo aquel que ponga en cuestionamiento libertades y derechos adquiridos, a la calle. Porque eso no es libertad de expresión. Es, simple y llanamente, involución.