Regreso brutal de Belén Esteban: de la ridícula foto con Rosalía y Almodóvar a las disculpas de Joaquín Prat

Belén Esteban está de vuelta y lo ha hecho de manera brutal, como siempre.

El momento ya es historia de la televisión. Lo que pasó el 25 de abril de 2022 con Belén Esteban nos alarmó a todos.

El programa, con motivo del estreno de ‘Supervivientes 2022’ llevaba días decorado como si fuese la palapa (decorado tradicional del reality). Los colaboradores tenían que someterse a distintas pruebas parecidas a a las del concurso para saber quiénes estarán en una parte del plató sin sillas ni comodidades y quiénes no.

Las primeras en jugar fueron Lydia Lozano y Belén Esteban. Ambas tenían que subirse a una tarima y colgarse de una barra. Quién más tiempo durase, ganaba.

De repente, Belén se calló de la tarima. Tras dar un grito, la colaboradora rompió a llorar desconsoladamente

Me he roto el tobillo . Me lo he roto. Se me ve el hueso.

Sollozaba Belén.

Todos los colaboradores rodearon a su compañera. Jorge Javier quería hacerse el gracioso pero el momento era muy tenso.

Al final fue una rotura que necesitó operación y tres meses de absoluto reposo que han sido un infierno para ella.

En estos meses a Belén la hemos escuchado alguna que otra vez en ‘Sálvame’ desde su casa pero poco más.

El 19 de julio de 2022, Belén regresó a la vida pública en el concierto que dio en Madrid Rosalía con su tour ‘Motomami’.

La colaboradora de ‘Sálvame’ asistió aún con muletas pero, al parecer se lo pasó pipa entre bastidores, sobre todo porque, dicen, le une una amistad con la artista.

Las redes sociales han ardido ante una serie de publicaciones que ha colgado Esteban en Instagram. En varias fotos se ve cómo posa con Rosalía pero lo gracioso es que en una de las imágenes se ve que ha cortado deliberadamente a una tercera persona que les acompañaba a ella y a la cantante en el posado: el mismísimo Pedro Almodóvar: ¿Por qué colgar una fotos manipuladas para luego mostrar la auténtica?

El día 20 de julio de 2022, la revista Semana publicó en portada una exclusiva de Belén Esteban, quien realtaba el infierno que ha sufrido.

En ‘El programa del Verano’ se habló de esta entrevista, el presentador, Joaquín Prat, le mandó un mensaje a la que fue su compañera durante más de diez años:

Belén, te pido mil disculpas no me he interesado por ti desde que tuviste el accidente en el plató y quería hacerlo públicamente.

No somos íntimos, no somos grandes amigos, pero te tengo un cariño especial y no te he llamado una sola vez, así que te pido perdón, espero que estés pronto por aquí.