‘Esta noche gano yo’: el intento de Telecinco de hacer algo diferente

No será el mejor programa del mundo pero es honesto.

‘Esta noche gano yo’, estrenado el 26 de julio de 2022 en Telecinco, es lo que es: un concurso familiar para el verano que, sin embargo, apunta hacía un nuevo modelo televisivo por el que debería apostar Mediaset España. De momento se ha quedado en eso, en un intento, pero algo es algo.

Como espacio familiar, blanco y con personajes distintos a los de siempre, el único que funciona en Telecinco es ‘Got Talent’. Y eso es porque ya es una marca consolidada desde hace años. El resto de intentos de hacer productos alejados al escándalo y al reality han sido un fracaso (‘Idols Kids’, ‘Top Stars’…). Esto sucede porque el espectador de Telecinco ya está acostumbrado a buscar ahí un tipo de televisión concreta con personajes familiares. El problema es que la cadena lleva meses perdiendo audiencia. Es hora de cambiar la fórmula.

Dicho esto, es lógica la creación de un formato como ‘Esta noche gano yo’, concurso de pruebas físicas con famosos que, primer problema, no puede no recordar a ‘El desafío’, uno de los éxitos de la competencia, Antena3.

Noches de verano en la casa de pueblo o de la playa, con niños pequeños, un martes que no te apetece salir y te pones a ver la tele sin más pretensión que echar el rato. Esa escena, nostálgica para muchos (aún recuerdo ver ‘El Grand Prix del verano’ con mi abuela y reírnos juntos) es el leitmotiv de programas como ‘Esta noche gano yo’.

Hasta ahora, Telecinco había programado, para la época estival, concursos más es su línea de negocio, es decir, programas que no deberías ver con niños (‘La última cena’ o ‘La casa fuerte’) pero visto que la televisión generalista está pasando por un cambio de modelo (de ahí el éxito de Antena3) han apostado por los clásicos de siempre (o por ‘copiar’ a la competencia).

Y han querido ser tan nostálgicos con ‘Esta noche gano yo’ que han copiado los formatos noventeros sin renovarlos. El resultado, pues, huele algo a rancio, con esa voz en off con excesivo protagonismo que resulta incómoda e inútil.

Y seamos sinceros; Mediaset piensa en la rentabilidad. No en la marca. Hacen productos baratos y rápidos para equilibrar las cuentas. Es su modelo y no les ha ido mal así. Con los cuatro duros que ha costado ‘Esta noche gano yo’, con el casting y las pruebas que se han permitido, ni tan mal. Es un producto que no esconde lo que es.

Creo, sin embargo, que el casting funciona en su gran mayoría. Siendo tan low –cost se han esforzado, y es de agradecer, en no contar con los personajes de siempre (colaboradores de ‘Sálvame’, exconcursantes de realities, familiares de famosos, los Mohedano o los Pantoja…).

Esto puede provocar, en realidad, que famosos de otro calibre se vayan acercando a los espacios de Mediaset (como ya hacen en ‘Masterchef’ o en el mencionado ‘El desafío’), lo que sería muy conveniente para el futuro.

Tienen que crear un espacio ‘seguro’ para profesionales populares que no piensen que meterse en Telecinco significa que su vida va a destruirse.

Por ejemplo, Carlo Constanzia (actor de ‘Toy Boy’ e hijo de mar Flores) me parece un descubrimiento maravilloso. Por no hablar que cualquier programa en el que salga La Terremoto de Alcorcón es siempre un sí.

Lo peor, sin embargo, es la dinámica del concurso. Las repeticiones de pruebas son la anti televisión. Injustificables. Arrastran al programa hasta la desidia más absoluta.

Pero lo dicho: Esta noche gano yo’ es lo que es pero es un paso. Espero que Telecinco tome nota y empiece a expandir su modelo.